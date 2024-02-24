Украина выстояла: два года назад Россия начала полномасштабную войну против нашего государства

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  122303 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  143833 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  168361 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  197751 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  195272 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  233759 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  259316 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  226777 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  233225 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234435 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Украина выстояла: два года назад Россия начала полномасштабную войну против нашего государства

Украина выстояла: два года назад Россия начала полномасштабную войну против нашего государства

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 03:53  •  10011 просмотра

Read in English

Утром 24 февраля 2022 года кто-то из украинцев проснулся от выстрелов и грохота танков, кто-то - от взрывов и сирен воздушной тревоги, кого-то разбудили звонки и сообщения: началась война.

Сегодня, 24 февраля, вторая годовщина начала полномасштабной российской агрессии против Украины, пишет УНН.

Тогда, утром 24 февраля 2022 года кто-то из украинцев проснулся от выстрелов и грохота танков, кто-то - от взрывов и сирен воздушной тревоги, кого-то разбудили звонки и сообщения: началась война..

российский диктатор Путин плюнул в лицо всему цивилизованному миру и пошел на прямое вторжение на территорию суверенной страны.

Именно первые дни были важнейшими для Сил обороны Украины, ведь российская пропаганда на тот момент уже не скрывала основного замысла рф - Киев за три дня.

Три дня прошли - уничтожили российской десант в Гостомеле, не дали зайти российским войскам в Харьков, методично отлавливали все российские ДРГ в Киеве.

Бешеное сопротивление украинцев стало настоящим шоком для оккупантов, которые надеялись, что кто-то их здесь будет встречать с цветами.

Поняв, что им здесь не рады, оккупанты перешли к тактике выжженной земли. Расстрелы людей в Буче, Ирпене, Изюме, ракетные удары по Виннице, Чернигову, Львову и другим городам Украины.

За два года войны от рук россиян погибло около 10 тысяч гражданских украинцев, среди них более 500 детей.

Были бегство россиян с Севера Украины, удачное наступление в Харьковской области и освобождение Херсона. Была попытка россиян устроить нам блэкаут. Были наши болезненные потери Мариуполя, Бахмута, Авдеевки..

Сегодня, Украина, действительно, переживает сложные времена - согласно последнему отчету ООН, 14 миллионов из-за нападения Путина были вынуждены покинуть Украину.

Но, при этом, только по неполной официальной статистике за два года украинцы задонатили на ВСУ более 100 миллиардов гривен.

Попытка захватить Украину дорого обходится россии: более 400 тысяч оккупантов убиты, украинскими военными уничтожено почти 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, более семи тысяч беспилотников и почти две тысячи крылатых ракет, более 300 вражеских самолетов.

Отдельный успех  - это 25 вражеских судов и одна подводная лодка, которые пошли на дно в Черном море.  

Российский враг злой и коварный, но историю пишут победители - и этими победителями станут все украинцы!

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществоВойна
khostelГостомель
avdiivkaАвдеевка
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина
bakhmutБахмут
mariupolМариуполь
chernigovЧернигов
vinnitsaВинница
lvovЛьвов
khersonХерсон
kievКиев
kharkivХарьков
Україна вистояла: два роки тому росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави
Ukraine has survived: two years ago, Russia launched a full-scale war against our country
Новости по теме

Украина выстояла: два года назад Россия начала полномасштабную войну против нашего государства

Утром 24 февраля 2022 года кто-то из украинцев проснулся от выстрелов и грохота танков, кто-то - от взрывов и сирен воздушной тревоги, кого-то разбудили звонки и сообщения: началась война.

Общество •   •  10011 просмотра
Украина выстояла: два года назад Россия начала полномасштабную войну против нашего государства

Канада ввела новые санкции против рф

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Канада ввела новые санкции против 10 физических лиц и 153 юридических лиц, которые помогают рф в военных действиях.

Война •   •  11909 просмотра
Канада ввела новые санкции против рф

Бюджетники на территориях боевых действий получат 100% надбавку к зарплате

Украинское правительство увеличило ежемесячные надбавки для работников государственных учреждений в зонах конфликта до 100% от их заработной платы.

Война •   •  12269 просмотра
Бюджетники на территориях боевых действий получат 100% надбавку к зарплате

В рф количество осужденных за "экстремизм" превышает уровень репрессий советских времен

Согласно исследованию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, количество людей, осужденных за "экстремизм" в рф за последние пять лет, превысило уровень репрессий во времена Советского Союза.

Новости Мира •   •  9328 просмотра
В рф количество осужденных за "экстремизм" превышает уровень репрессий советских времен

Украина разработает правописание крымскотатарского языка до октября

Украина планирует разработать правописание крымскотатарского языка до октября.

Политика •   •  12071 просмотра
Украина разработает правописание крымскотатарского языка до октября

Нацбанк Грузии расследует возможность перевода средств из российского "Сбербанк" на грузинские счета

Национальный банк Грузии расследует, позволяет ли приложение российского банка "Сбербанк" переводить средства на грузинские счета, что является нарушением санкций против рф.

Новости Мира •   •  10236 просмотра
Нацбанк Грузии расследует возможность перевода средств из российского "Сбербанк" на грузинские счета

Украинские военные оттеснили российскую армию под Новомихайловкой

Украинские военные отбили российскую атаку под Новомихайловкой.

Война •   •  17982 просмотра
Украинские военные оттеснили российскую армию под Новомихайловкой

Германия предоставит новое оборудование для слабовидящих людей поврежденной херсонской библиотеке

Германия предоставит новое оборудование для слабовидящих людей Херсонской областной библиотеке в Украине, которая была повреждена от российских атак.

Общество •   •  15652 просмотра
Германия предоставит новое оборудование для слабовидящих людей поврежденной херсонской библиотеке

Пожар в рф: горит новолипецкий металлургический комбинат

На новолипецком металлургическом комбинате в рф вспыхнул пожар после взрывов, которые были вызваны атакой беспилотников.

Новости Мира •   •  13848 просмотра
Пожар в рф: горит новолипецкий металлургический комбинат

ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе

Подразделения ПВО сбили 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты Х-59, но один сбитый беспилотник вызвал разрушения, пожар и жертвы в жилом районе Одессы.

Война •   •  17559 просмотра
ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе