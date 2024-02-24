Украина выстояла: два года назад Россия начала полномасштабную войну против нашего государства

Сегодня, 24 февраля, вторая годовщина начала полномасштабной российской агрессии против Украины, пишет УНН.

Тогда, утром 24 февраля 2022 года кто-то из украинцев проснулся от выстрелов и грохота танков, кто-то - от взрывов и сирен воздушной тревоги, кого-то разбудили звонки и сообщения: началась война..

российский диктатор Путин плюнул в лицо всему цивилизованному миру и пошел на прямое вторжение на территорию суверенной страны.

Именно первые дни были важнейшими для Сил обороны Украины, ведь российская пропаганда на тот момент уже не скрывала основного замысла рф - Киев за три дня.

Три дня прошли - уничтожили российской десант в Гостомеле, не дали зайти российским войскам в Харьков, методично отлавливали все российские ДРГ в Киеве.

Бешеное сопротивление украинцев стало настоящим шоком для оккупантов, которые надеялись, что кто-то их здесь будет встречать с цветами.

Поняв, что им здесь не рады, оккупанты перешли к тактике выжженной земли. Расстрелы людей в Буче, Ирпене, Изюме, ракетные удары по Виннице, Чернигову, Львову и другим городам Украины.

За два года войны от рук россиян погибло около 10 тысяч гражданских украинцев, среди них более 500 детей.

Были бегство россиян с Севера Украины, удачное наступление в Харьковской области и освобождение Херсона. Была попытка россиян устроить нам блэкаут. Были наши болезненные потери Мариуполя, Бахмута, Авдеевки..

Сегодня, Украина, действительно, переживает сложные времена - согласно последнему отчету ООН, 14 миллионов из-за нападения Путина были вынуждены покинуть Украину.

Но, при этом, только по неполной официальной статистике за два года украинцы задонатили на ВСУ более 100 миллиардов гривен.

Попытка захватить Украину дорого обходится россии: более 400 тысяч оккупантов убиты, украинскими военными уничтожено почти 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, более семи тысяч беспилотников и почти две тысячи крылатых ракет, более 300 вражеских самолетов.

Отдельный успех - это 25 вражеских судов и одна подводная лодка, которые пошли на дно в Черном море.

Российский враг злой и коварный, но историю пишут победители - и этими победителями станут все украинцы!