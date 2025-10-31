Україна створює культуру довголіття: на AM SUMMIT 2025 оголосили курс на нацстратегію Age Management
Київ • УНН
У Києві відбувся AM SUMMIT 2025, де медики, науковці та урядовці обговорили національну стратегію довголіття. Результатом стане документ "Код продуктивності. White Paper 2025", спрямований на впровадження Age Management на державному рівні.
У Києві відбувся AM SUMMIT 2025 — подія, що зібрала медиків, науковців, урядовців і бізнес для спільної мети: закласти основу національної стратегії довголіття та продуктивності українців у післявоєнний період. Організатором виступив сервіс персональної превенції AM ONE на чолі з канд. мед. наук Євгеном Шаговим. Підсумком роботи стане документ "Код продуктивності. White Paper 2025" — практична дорожня карта впровадження Age Management на рівні держави, компаній та громад, передає УНН.
За словами Євгена Шагова, Україні критично важливо не повторити негативні сценарії країн, що після воєн переживали хвилю хронічних хвороб і психічних розладів. "Досвід Хорватії, Югославії та інших держав свідчить: після завершення війни стан здоров’я населення погіршується — зростає кількість ментальних розладів, серцево-судинних хвороб, раку. З іншого боку, маємо приклад Японії, яка після Другої світової зробила ставку на відновлення здоров’я й уже за перше десятиліття підвищила тривалість життя громадян на 13,7 років", — підкреслив він. Шагов наголосив, що Україні потрібна "власна культура довголіття — союз науки, держави та бізнесу, спрямований на порятунок нації".
Протягом десятигодинної програми відбулися дев’ять панельних дискусій за участю понад сорока експертів і семисот учасників. Обговорювали інтеграцію превентивної медицини у систему охорони здоров’я, освіту лікарів, роль цифрових технологій, реабілітацію ветеранів, а також корпоративні програми збереження ресурсу працівників. Усі напрацювання ляжуть в основу White Paper із чіткими кроками, термінами й відповідальними інституціями.
Окремий фокус — інституційна координація. Експерти закликали створити національний центр, що поєднає міністерства, академічні установи та бізнес у межах спільної політики Age Management. Пропозиції включають запуск спеціалізованих освітніх курсів для медиків, стимулювання MedTech і BioTech, розвиток технологічних парків та венчурних фінансових інструментів. Для бізнесу рекомендують впроваджувати програми профілактики, страхування та регулярних чек-апів як інвестицію у продуктивність і зниження витрат.
"Ми запустили курс превентивної медицини, й ідея сучасної медосвіти, в яку інтегровані знання з Age Management, вже дає позитивний відгук серед медиків. Ті, хто пройшов курс, усвідомлює колосальну роль превенції і знають, як застосувати ці знання для реалізації стратегії довголіття. Наше завдання: сприяти тому, щоб усі лікарі вільно володіли навичками превентивної медицини й від теорії переходили до практики", — зі свого боку зауважив голова вченої ради НУОЗ України ім. Шупика Олександр Толстанов.
AM SUMMIT 2025 стартував як щорічна ініціатива з принципом "Age Management 365×30" — тридцятирічного марафону зі щоденними кроками, що мають привести Україну до клубу довгожителів і топ-5 країн за тривалістю життя до 2055 року. "Японія зробила це за 80 років, наша мета — за 30. Перший крок зроблено сьогодні. Попереду ще 9999. Так ми визначаємо майбутню стратегію довголіття України. Разом", — резюмував Євген Шагов.
Організатори підкреслили, що White Paper буде відкритим документом і закликали інституції приєднуватися до його доопрацювання. Учасники саміту зійшлися на тому, що інвестиції у профілактику та відновлення здоров’я — це питання економічної безпеки, демографії та обороноздатності країни.
