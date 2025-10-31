Україна створює культуру довголіття: на AM SUMMIT 2025 оголосили курс на нацстратегію Age Management

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:17 • 276 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 3716 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 10363 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 15963 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 20881 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 33360 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 18464 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 32632 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 16938 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20283 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику31 жовтня, 08:39 • 37812 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 37975 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 29466 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 14245 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 14745 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 15246 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 33362 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 32634 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 29849 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 38369 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Руслан Кравченко
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Одеса
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 15250 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 14567 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 30466 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 62986 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 67031 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Storm Shadow
Нептун (крилата ракета)
Соціальна мережа

Україна створює культуру довголіття: на AM SUMMIT 2025 оголосили курс на нацстратегію Age Management

Київ • УНН

 • 904 перегляди

У Києві відбувся AM SUMMIT 2025, де медики, науковці та урядовці обговорили національну стратегію довголіття. Результатом стане документ "Код продуктивності. White Paper 2025", спрямований на впровадження Age Management на державному рівні.

Україна створює культуру довголіття: на AM SUMMIT 2025 оголосили курс на нацстратегію Age Management

У Києві відбувся AM SUMMIT 2025 — подія, що зібрала медиків, науковців, урядовців і бізнес для спільної мети: закласти основу національної стратегії довголіття та продуктивності українців у післявоєнний період. Організатором виступив сервіс персональної превенції AM ONE на чолі з канд. мед. наук Євгеном Шаговим. Підсумком роботи стане документ "Код продуктивності. White Paper 2025" — практична дорожня карта впровадження Age Management на рівні держави, компаній та громад, передає УНН.

За словами Євгена Шагова, Україні критично важливо не повторити негативні сценарії країн, що після воєн переживали хвилю хронічних хвороб і психічних розладів. "Досвід Хорватії, Югославії та інших держав свідчить: після завершення війни стан здоров’я населення погіршується — зростає кількість ментальних розладів, серцево-судинних хвороб, раку. З іншого боку, маємо приклад Японії, яка після Другої світової зробила ставку на відновлення здоров’я й уже за перше десятиліття підвищила тривалість життя громадян на 13,7 років", — підкреслив він. Шагов наголосив, що Україні потрібна "власна культура довголіття — союз науки, держави та бізнесу, спрямований на порятунок нації".

Протягом десятигодинної програми відбулися дев’ять панельних дискусій за участю понад сорока експертів і семисот учасників. Обговорювали інтеграцію превентивної медицини у систему охорони здоров’я, освіту лікарів, роль цифрових технологій, реабілітацію ветеранів, а також корпоративні програми збереження ресурсу працівників. Усі напрацювання ляжуть в основу White Paper із чіткими кроками, термінами й відповідальними інституціями.

Окремий фокус — інституційна координація. Експерти закликали створити національний центр, що поєднає міністерства, академічні установи та бізнес у межах спільної політики Age Management. Пропозиції включають запуск спеціалізованих освітніх курсів для медиків, стимулювання MedTech і BioTech, розвиток технологічних парків та венчурних фінансових інструментів. Для бізнесу рекомендують впроваджувати програми профілактики, страхування та регулярних чек-апів як інвестицію у продуктивність і зниження витрат.

"Ми запустили курс превентивної медицини, й ідея сучасної медосвіти, в яку інтегровані знання з Age Management, вже дає позитивний відгук серед медиків. Ті, хто пройшов курс, усвідомлює колосальну роль превенції і знають, як застосувати ці знання для реалізації стратегії довголіття. Наше завдання: сприяти тому, щоб усі лікарі вільно володіли навичками превентивної медицини й від теорії переходили до практики", — зі свого боку зауважив голова вченої ради НУОЗ України ім. Шупика Олександр Толстанов.

AM SUMMIT 2025 стартував як щорічна ініціатива з принципом "Age Management 365×30" — тридцятирічного марафону зі щоденними кроками, що мають привести Україну до клубу довгожителів і топ-5 країн за тривалістю життя до 2055 року. "Японія зробила це за 80 років, наша мета — за 30. Перший крок зроблено сьогодні. Попереду ще 9999. Так ми визначаємо майбутню стратегію довголіття України. Разом", — резюмував Євген Шагов.

Організатори підкреслили, що White Paper буде відкритим документом і закликали інституції приєднуватися до його доопрацювання. Учасники саміту зійшлися на тому, що інвестиції у профілактику та відновлення здоров’я — це питання економічної безпеки, демографії та обороноздатності країни.

Про найважливіші висновки AM SUMMIT 2025 – читайте на сайті події.

Лілія Подоляк

Суспільство
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Карцинома
Хорватія
Японія
Україна
Київ