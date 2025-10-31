Украина создает культуру долголетия: на AM SUMMIT 2025 объявили курс на нацстратегию Age Management

В Киеве состоялся AM SUMMIT 2025 — событие, собравшее медиков, ученых, чиновников и бизнес для общей цели: заложить основу национальной стратегии долголетия и продуктивности украинцев в послевоенный период. Организатором выступил сервис персональной превенции AM ONE во главе с канд. мед. наук Евгением Шаговым. Итогом работы станет документ "Код продуктивности. White Paper 2025" — практическая дорожная карта внедрения Age Management на уровне государства, компаний и громад, передает УНН.

По словам Евгения Шагова, Украине критически важно не повторить негативные сценарии стран, которые после войн переживали волну хронических болезней и психических расстройств. "Опыт Хорватии, Югославии и других государств свидетельствует: после завершения войны состояние здоровья населения ухудшается — растет количество ментальных расстройств, сердечно-сосудистых болезней, рака. С другой стороны, есть пример Японии, которая после Второй мировой сделала ставку на восстановление здоровья и уже за первое десятилетие повысила продолжительность жизни граждан на 13,7 лет", — подчеркнул он. Шагов отметил, что Украине нужна "собственная культура долголетия — союз науки, государства и бизнеса, направленный на спасение нации".

В течение десятичасовой программы состоялись девять панельных дискуссий с участием более сорока экспертов и семисот участников. Обсуждали интеграцию превентивной медицины в систему здравоохранения, образование врачей, роль цифровых технологий, реабилитацию ветеранов, а также корпоративные программы сохранения ресурса работников. Все наработки лягут в основу White Paper с четкими шагами, сроками и ответственными институциями.

Отдельный фокус — институциональная координация. Эксперты призвали создать национальный центр, который объединит министерства, академические учреждения и бизнес в рамках общей политики Age Management. Предложения включают запуск специализированных образовательных курсов для медиков, стимулирование MedTech и BioTech, развитие технологических парков и венчурных финансовых инструментов. Для бизнеса рекомендуют внедрять программы профилактики, страхования и регулярных чек-апов как инвестицию в продуктивность и снижение затрат.

"Мы запустили курс превентивной медицины, и идея современного медицинского образования, в которую интегрированы знания по Age Management, уже дает положительный отклик среди медиков. Те, кто прошел курс, осознают колоссальную роль превенции и знают, как применить эти знания для реализации стратегии долголетия. Наша задача: способствовать тому, чтобы все врачи свободно владели навыками превентивной медицины и от теории переходили к практике", — со своей стороны отметил председатель ученого совета НУОЗ Украины им. Шупика Александр Толстанов.

AM SUMMIT 2025 стартовал как ежегодная инициатива с принципом "Age Management 365×30" — тридцатилетнего марафона с ежедневными шагами, которые должны привести Украину в клуб долгожителей и топ-5 стран по продолжительности жизни к 2055 году. "Япония сделала это за 80 лет, наша цель — за 30. Первый шаг сделан сегодня. Впереди еще 9999. Так мы определяем будущую стратегию долголетия Украины. Вместе", — резюмировал Евгений Шагов.

Организаторы подчеркнули, что White Paper будет открытым документом и призвали институции присоединяться к его доработке. Участники саммита сошлись на том, что инвестиции в профилактику и восстановление здоровья — это вопрос экономической безопасности, демографии и обороноспособности страны.

О важнейших выводах AM SUMMIT 2025 – читайте на сайте события.