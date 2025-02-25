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Україна минулого року отримала 500 тис. 155-мм снарядів за ініціативи Чехії

Україна минулого року отримала 500 тис. 155-мм снарядів за ініціативи Чехії

Київ • УНН

 • 34004 перегляди

Україна отримала 500 тис. артилерійських снарядів калібру 155-мм в рамках чеської ініціативи. 18 країн виділили $1,8 млрд на закупівлю боєприпасів, а загальний обсяг поставок сягне 1,5 млн снарядів.

Україна отримала 500 тис. 155-мм артилерійських снарядів, закуплених за межами Європи минулого року в рамках ініціативи Чехії. Цю ініціативу підтримали 18 країн. Про це повідомляє Barron’s, пише УНН.

Ініціатива, відома як чеська ініціатива щодо боєприпасів, забезпечила постачання 500 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів 

- сказав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала журналістам.

18 країн, включаючи Канаду, Німеччину та Португалію, зібрали близько 1,8 млрд доларів на закупівлю 155-мм снарядів для України. Перша партія була відправлена в червні минулого року.

Загалом в 2024 році, за словами Фіали, Чехія виступила посередником у постачанні близько 1,5 млн снарядів. Він додав, що Прага продовжує надсилати в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів щомісяця. Поставки боєприпасів частково компенсують невиконання обіцянки ЄС поставити один мільйон снарядів в Україну до кінця березня цього року, яка була зірвана через обмежені виробничі потужності.

Фіала також сказав, що Захід повинен використовувати російські активи, заморожені після вторгнення, для фінансування поставок військової техніки в Україну.

Нагадаємо

15 лютого президент Чехії Петр Павел зазначив, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України в третіх країнах дала змогу поставити щонайменше 1,6 мільйона одиниць. Фінансування постачань забезпечено до квітня та ініціатива триватиме і після цього терміну.

Як повідомляло Reuters, у жовтні минулого року Петр Фіала заявив, що в рамках ініціативи буде досягнуто мети з постачання півмільйона снарядів до кінця 2024 року. Джерело в чеському уряді повідомило інформагентству 15 лютого, що півмільйона стосувалися лише 155-мм артилерійських снарядів, а решта інших типів снарядів калібром більше 100 мм.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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