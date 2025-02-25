Україна минулого року отримала 500 тис. 155-мм снарядів за ініціативи Чехії
Київ • УНН
Україна отримала 500 тис. артилерійських снарядів калібру 155-мм в рамках чеської ініціативи. 18 країн виділили $1,8 млрд на закупівлю боєприпасів, а загальний обсяг поставок сягне 1,5 млн снарядів.
Україна отримала 500 тис. 155-мм артилерійських снарядів, закуплених за межами Європи минулого року в рамках ініціативи Чехії. Цю ініціативу підтримали 18 країн. Про це повідомляє Barron’s, пише УНН.
Ініціатива, відома як чеська ініціатива щодо боєприпасів, забезпечила постачання 500 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів
18 країн, включаючи Канаду, Німеччину та Португалію, зібрали близько 1,8 млрд доларів на закупівлю 155-мм снарядів для України. Перша партія була відправлена в червні минулого року.
Загалом в 2024 році, за словами Фіали, Чехія виступила посередником у постачанні близько 1,5 млн снарядів. Він додав, що Прага продовжує надсилати в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів щомісяця. Поставки боєприпасів частково компенсують невиконання обіцянки ЄС поставити один мільйон снарядів в Україну до кінця березня цього року, яка була зірвана через обмежені виробничі потужності.
Фіала також сказав, що Захід повинен використовувати російські активи, заморожені після вторгнення, для фінансування поставок військової техніки в Україну.
Нагадаємо
15 лютого президент Чехії Петр Павел зазначив, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України в третіх країнах дала змогу поставити щонайменше 1,6 мільйона одиниць. Фінансування постачань забезпечено до квітня та ініціатива триватиме і після цього терміну.
Як повідомляло Reuters, у жовтні минулого року Петр Фіала заявив, що в рамках ініціативи буде досягнуто мети з постачання півмільйона снарядів до кінця 2024 року. Джерело в чеському уряді повідомило інформагентству 15 лютого, що півмільйона стосувалися лише 155-мм артилерійських снарядів, а решта інших типів снарядів калібром більше 100 мм.