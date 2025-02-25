Украина в прошлом году получила 500 тыс. 155-мм снарядов по инициативе Чехии
Киев • УНН
Украина получила 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм в рамках чешской инициативы. 18 стран выделили $1,8 млрд на закупку боеприпасов, а общий объем поставок достигнет 1,5 млн снарядов.
Украина получила 500 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, закупленных за пределами Европы в прошлом году в рамках инициативы Чехии. Эту инициативу поддержали 18 стран. Об этом сообщает Barron's, пишет УНН.
Инициатива, известная как чешская инициатива по боеприпасам, обеспечила поставку 500 000 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров
18 стран, включая Канаду, Германию и Португалию, собрали около 1,8 млрд долларов на закупку 155-мм снарядов для Украины. Первая партия была отправлена в июне прошлого года.
Всего в 2024 году, по словам Фиалы, Чехия выступила посредником в поставке около 1,5 млн снарядов. Он добавил, что Прага продолжает отправлять в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно. Поставки боеприпасов частично компенсируют невыполнение обещания ЕС поставить один миллион снарядов в Украину до конца марта этого года, которое было сорвано из-за ограниченных производственных мощностей.
Фиала также сказал, что Запад должен использовать российские активы, замороженные после вторжения, для финансирования поставок военной техники в Украину.
Напомним
15 февраля президент Чехии Петр Павел отметил, что чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Украины в третьих странах позволила поставить не менее 1,6 миллиона единиц. Финансирование поставок обеспечено до апреля и инициатива будет продолжаться и после этого срока.
Как сообщало Reuters, в октябре прошлого года Петр Фиала заявил, что в рамках инициативы будет достигнута цель по поставке полумиллиона снарядов к концу 2024 года. Источник в чешском правительстве сообщил информагентству 15 февраля, что полмиллиона касались только 155-мм артиллерийских снарядов, а остальные типы снарядов калибром более 100 мм.