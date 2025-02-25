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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина в прошлом году получила 500 тыс. 155-мм снарядов по инициативе Чехии

Украина в прошлом году получила 500 тыс. 155-мм снарядов по инициативе Чехии

Киев  •  УНН

 • 8847 просмотра

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Украина получила 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм в рамках чешской инициативы. 18 стран выделили $1,8 млрд на закупку боеприпасов, а общий объем поставок достигнет 1,5 млн снарядов.

Украина получила 500 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, закупленных за пределами Европы в прошлом году в рамках инициативы Чехии. Эту инициативу поддержали 18 стран. Об этом сообщает Barron's, пишет УНН.

Инициатива, известная как чешская инициатива по боеприпасам, обеспечила поставку 500 000 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров 

- сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала журналистам.

18 стран, включая Канаду, Германию и Португалию, собрали около 1,8 млрд долларов на закупку 155-мм снарядов для Украины. Первая партия была отправлена в июне прошлого года.

Всего в 2024 году, по словам Фиалы, Чехия выступила посредником в поставке около 1,5 млн снарядов. Он добавил, что Прага продолжает отправлять в Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно. Поставки боеприпасов частично компенсируют невыполнение обещания ЕС поставить один миллион снарядов в Украину до конца марта этого года, которое было сорвано из-за ограниченных производственных мощностей.

Фиала также сказал, что Запад должен использовать российские активы, замороженные после вторжения, для финансирования поставок военной техники в Украину.

Напомним

15 февраля президент Чехии Петр Павел отметил, что чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Украины в третьих странах позволила поставить не менее 1,6 миллиона единиц. Финансирование поставок обеспечено до апреля и инициатива будет продолжаться и после этого срока.

Как сообщало Reuters, в октябре прошлого года Петр Фиала заявил, что в рамках инициативы будет достигнута цель по поставке полумиллиона снарядов к концу 2024 года. Источник в чешском правительстве сообщил информагентству 15 февраля, что полмиллиона касались только 155-мм артиллерийских снарядов, а остальные типы снарядов калибром более 100 мм.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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petr-fialaПетр Фиала
pragaПрага
reutersReuters
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kanadaКанада
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