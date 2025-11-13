Україна масштабує досвід Харківщини: нові Координаційні центри ППО з'являться в трьох областях
Київ • УНН
Координаційні центри протиповітряної оборони, аналогічні харківському, створять у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях. Це посилить український протиповітряний щит для ефективної протидії російському терору.
У Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях створять Координаційні центри протиповітряної оборони за зразком того, що працює на Харківщині. Про це за підсумками відвідування Координаційного центру ППО Харківщини повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує УНН.
Деталі
За його словами, Україна посилює український протиповітряний щит для ефективної протидії російському терору.
Координаційний центр на Харківщині показав високу ефективність роботи. Масштабуватимемо цей досвід на інші регіони, що дозволить оперативно реагувати на загрози, узгоджувати дії між усіма силами, залученими до протидії повітряним атакам, і забезпечити максимальний захист критичної інфраструктури та мирного населення
Він підкреслив, що Україна системно зміцнює свої сили ППО.
"Робимо все, аби підвищити стійкість наших міст та гарантувати безпеку людей", - додав міністр оборони.
Нагадаємо
Україна планує замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у американських виробників, повідомив Президент Володимир Зеленський.
