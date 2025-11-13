Украина масштабирует опыт Харьковщины: новые Координационные центры ПВО появятся в трех областях
Киев • УНН
Координационные центры противовоздушной обороны, аналогичные харьковскому, создадут в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях. Это усилит украинский противовоздушный щит для эффективного противодействия российскому террору.
В Черниговской, Полтавской и Запорожской областях создадут Координационные центры противовоздушной обороны по образцу того, что работает на Харьковщине. Об этом по итогам посещения Координационного центра ПВО Харьковщины сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.
Подробности
По его словам, Украина усиливает украинский противовоздушный щит для эффективного противодействия российскому террору.
Координационный центр на Харьковщине показал высокую эффективность работы. Будем масштабировать этот опыт на другие регионы, что позволит оперативно реагировать на угрозы, согласовывать действия между всеми силами, привлеченными к противодействию воздушным атакам, и обеспечить максимальную защиту критической инфраструктуры и мирного населения
Он подчеркнул, что Украина системно укрепляет свои силы ПВО.
"Делаем все, чтобы повысить устойчивость наших городов и гарантировать безопасность людей", - добавил министр обороны.
Напомним
Украина планирует заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей, сообщил Президент Владимир Зеленский.
