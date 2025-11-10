Україна планує замовити 27 систем Patriot у США для посилення ППО - Зеленський
Київ • УНН
Україна має намір замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у американських виробників. Президент Зеленський зауважив, що європейські держави також можуть тимчасово передати свої комплекси.
Україна планує замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у американських виробників. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, Київ тісно співпрацює з міжнародними партнерами для посилення захисту українського неба від постійних російських атак безпілотниками.
Ми хочемо замовити 27 систем Patriot у США. Але також європейські держави можуть тимчасово передати Україні свої комплекси
Він підкреслив, що робота над укріпленням української ППО триває постійно, адже росія все частіше атакує енергетичну інфраструктуру напередодні зими. При цьому він ухилився від прямої відповіді на питання, чи роблять ЄС та Велика Британія достатньо для підтримки України.
"Ніколи не буває достатньо. Достатньо - коли закінчується війна. І коли путін розуміє, що повинен зупинитися", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо
На початку листопада стало відомо, що українська протиповітряна оборона посилилася системами Patriot, що стало можливим завдяки підтримці Німеччини. Президент Зеленський подякував канцлеру Фрідріху Мерцу за спільний крок у захисті від російського терору.
Зеленський запропонував європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot: про що йдеться23.10.25, 15:29 • 3220 переглядiв