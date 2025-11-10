Украина планирует заказать 27 систем Patriot у США для усиления ПВО - Зеленский

Украина планирует заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей. Об этом в интервью The Guardian заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, Киев тесно сотрудничает с международными партнерами для усиления защиты украинского неба от постоянных российских атак беспилотниками.

Мы хотим заказать 27 систем Patriot у США. Но также европейские государства могут временно передать Украине свои комплексы - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что работа над укреплением украинской ПВО продолжается постоянно, ведь Россия все чаще атакует энергетическую инфраструктуру накануне зимы. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, делают ли ЕС и Великобритания достаточно для поддержки Украины.

"Никогда не бывает достаточно. Достаточно - когда заканчивается война. И когда Путин понимает, что должен остановиться", - резюмировал Зеленский.

Напомним

В начале ноября стало известно, что украинская противовоздушная оборона усилилась системами Patriot, что стало возможным благодаря поддержке Германии. Президент Зеленский поблагодарил канцлера Фридриха Мерца за совместный шаг в защите от российского террора.

