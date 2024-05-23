Україна експортувала понад 45 тонн меду до країн ЄС
Київ • УНН
У 2023 році Україна експортувала 45 800 тонн меду до країн ЄС, ставши другим найбільшим експортером меду з-поза меж ЄС після Китаю.
В минулому році Україна експортувала 45 800 тонн меду та стала другою країною експортером меду, що не входять до ЄС після Китаю. Про це свідчать дані з Євростату, пише УНН.
У 2023 році імпорт меду з країн, що не входять до ЄС, здійснювався переважно з таких країн як:- Китай: 60 200 тонн, або 37% від загального імпорту меду; - Україна: 45 800 тонн або 28%;- Аргентина: 20 400 тонн або 12%;- Мексика: 10 700 тонн або 7%;- Куба: 4 700 тонн, 3%.
Нагадаємо
Рада ЄС ухвалила нові правила маркування меду, фруктових соків, джемів та сухого молока, щоб підвищити прозорість походження продуктів, допомогти споживачам робити усвідомлений вибір та зменшити кількість випадків шахрайства з харчовими продуктами.