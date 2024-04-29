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Рада ЄС встановила нові правила маркування для меду та інших продуктів

Рада ЄС встановила нові правила маркування для меду та інших продуктів

Київ • УНН

 • 16650 перегляди

Рада ЄС ухвалила нові правила маркування меду, фруктових соків, джемів та сухого молока, щоб підвищити прозорість походження продуктів, допомогти споживачам робити усвідомлений вибір та зменшити кількість випадків шахрайства з харчовими продуктами.

Сьогодні Рада ЄС ухвалила нові правила маркування для меду, фруктових соків, джемів та сухого молока, які мають на меті підвищити прозорість щодо походження продуктів і допомогти споживачам у виборі, тим самим зменшуючи харчове шахрайство. Про це повідомили на сайті Ради Європи, пише УНН.

Деталі

Сьогодні Рада ЄС офіційно затвердила нові правила стосовно складу, маркування та назв меду, фруктових соків, фруктових джемів та сухого молока. Нові "директиви щодо сніданків" покликані допомогти споживачам робити більш обізнаний вибір, забезпечуючи вищу прозорість щодо походження продукції та знижуючи рівень харчових шахрайств.

"Сьогоднішнє прийняття переглянутих маркетингових стандартів для деяких продуктів харчування для сніданків демонструє наше прагнення зміцнити європейське виробництво та боротися з харчовим шахрайством. Підвищення прозорості надасть споживачам можливість робити більш усвідомлений і здоровий вибір" - заявив віцепрем'єр-міністр Бельгії Девід Кларінваль. 

Мед

За новими правилами, маркування медових сумішей буде чіткіше вказувати країни походження, щоб забезпечити більшу прозорість та запобігти шахрайству з медом. На етикетках буде зазначено країни у порядку зменшення їх частки у продукті за вагою, включно з відсотком, що припадає на кожну країну. Держави-члени мають право вимагати, щоб для меду на їхньому ринку вказувалися лише відсотки чотирьох основних країн, якщо разом вони складають понад 50% суміші.

Фруктові соки

Введено три категорії фруктових соків: "фруктовий сік зі зниженим вмістом цукру", "фруктовий сік зі зниженим вмістом цукру" та "концентрований фруктовий сік зі зниженим вмістом цукру", реагуючи на збільшення попиту на продукти з меншою кількістю цукру. Нові норми дозволяють використовувати на етикетках формулювання "фруктові соки містять лише природні цукри", щоб поліпшити інформування споживачів. Це важливо, адже багато споживачів часто не розуміють відмінності між фруктовими соками, що за визначенням не містять доданого цукру, та фруктовими нектарами.

Джеми

Мінімальний вміст фруктів у джемах буде підвищений з 350 г до 450 г на кілограм, а у додаткових джемах з 450 г до 500 г на кілограм. Це заходи сприятимуть зменшенню вмісту цукру у джемах, що дозволить споживачам дотримуватися більш здорового раціону та підтримає ринок фруктів.

Молоко

Для сухого молока буде дозволено застосування процедур виробництва зневоднених молочних продуктів без лактози.

Закон буде опубліковано в Офіційному віснику Європейського Союзу і стане дійсним через 20 днів після публікації. Виконання нових правил розпочнеться через два роки по всій території Європейського Союзу.

Нагадаємо

Меган Маркл представила перший продукт свого лайфстайл-бренду American Riviera Orchard - баночки зі свіжим джемом, які вона вже розіслала інфлюенсерам та друзям.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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