Совет ЕС установил новые правила маркировки для меда и других продуктов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  68885 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  160462 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  140721 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  179533 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159014 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141920 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126444 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97172 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85596 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154024 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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26 апреля 2024, 13:52  •  244910 просмотра
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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  273327 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  291381 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  428226 просмотра

Совет ЕС установил новые правила маркировки для меда и других продуктов

Совет ЕС принял новые правила маркировки меда, фруктовых соков, джемов и сухого молока, чтобы повысить прозрачность происхождения продуктов, помочь потребителям делать осознанный выбор и уменьшить количество случаев мошенничества с пищевыми продуктами.

Новости Мира •   •  4409 просмотра
Совет ЕС установил новые правила маркировки для меда и других продуктов

Враг атаковал Полтавщину, обошлось без пострадавших - ОВА

Российские войска атаковали Полтавскую область в Украине, взрывы были слышны в Миргородском районе, но обошлось без жертв и повреждений гражданской или критически важной инфраструктуры.

Война •   •  7742 просмотра
Враг атаковал Полтавщину, обошлось без пострадавших - ОВА

Жерар Депардье задержан в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии

Французский актер Жерар Депардье был задержан в Париже по обвинению в сексуальном насилии и допрашивается по заявлениям двух женщин, которые утверждают, что он прикасался к ним во время съемок в 2014 и 2021 годах.

Новости Мира •   •  7643 просмотра
Жерар Депардье задержан в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии

Более 65 млрд грн выделено на пенсии, субсидии и пособия в апреле

Украинское правительство выделило 60,5 млрд грн на пенсионные выплаты, 5,3 млрд грн на жилищные субсидии и льготы, а также 2 655,8 млн грн на страховые выплаты, в том числе 1 491,7 млн грн на оплату больничных листов на апрель 2024 года.

Экономика •   •  7440 просмотра
Более 65 млрд грн выделено на пенсии, субсидии и пособия в апреле

Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ

Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ.

Экономика •   •  7322 просмотра
Американский фонд Argentem Creek Partners, который судится за зерновой терминал в Одессе, финансирует бизнес россиян, близких к Роснефти - иноСМИ

Более 52 тысяч кредитов получили предприниматели с начала действия военного положения

За время военного положения предприниматели получили 52 244 кредита на общую сумму 208,7 млрд грн по программе программы программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Экономика •   •  7016 просмотра
Более 52 тысяч кредитов получили предприниматели с начала действия военного положения

Среди оккупационной армии россии растет уровень дезертирства - ГУР

Среди российской оккупационной армии растет уровень дезертирства: более 18 000 российских военнослужащих самовольно оставили службу в боевых частях Южного военного округа, в том числе около 12 000 из 8-й общевойсковой армии и 2 500 из 58-й общевойсковой армии.

Война •   •  8802 просмотра
Среди оккупационной армии россии растет уровень дезертирства - ГУР

Увеличение количества пострадавших от обстрелов рф среди гражданских: в британской разведке рассказали о причинах

Количество жертв среди гражданского населения от российских обстрелов в марте 2024 года было на 20% выше, чем в феврале, из-за увеличения количества скоординированных российских ударов по объектам критической инфраструктуры и применения противником авиационных боеприпасов.

Общество •   •  9451 просмотра
Увеличение количества пострадавших от обстрелов рф среди гражданских: в британской разведке рассказали о причинах

Дефицит электроэнергии сохраняется в отдельные часы, потребление падает из-за потепления - Укрэнерго

Энергосистема Украины остается дефицитной в определенные часы из-за повреждений от российских ракетных ударов.

Экономика •   •  7728 просмотра
Дефицит электроэнергии сохраняется в отдельные часы, потребление падает из-за потепления - Укрэнерго

В Минагрополитики подтвердили: поляки разблокировали границу, но переговоры продолжатся 7 мая

Польские протестующие разблокировали границу с Украиной после переговоров, а следующая встреча министров сельского хозяйства Украины и Польши запланирована на 7 мая.

Экономика •   •  10159 просмотра
В Минагрополитики подтвердили: поляки разблокировали границу, но переговоры продолжатся 7 мая