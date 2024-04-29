Совет ЕС установил новые правила маркировки для меда и других продуктов

Сегодня Совет ЕС принял новые правила маркировки для меда, фруктовых соков, джемов и сухого молока, которые имеют целью повысить прозрачность относительно происхождения продуктов и помочь потребителям в выборе, тем самым уменьшая пищевое мошенничество. Об этом сообщили на сайте Совета Европы, пишет УНН.

Детали

Сегодня Совет ЕС официально утвердил новые правила относительно состава, маркировки и названий меда, фруктовых соков, фруктовых джемов и сухого молока. Новые "директивы по завтракам" призваны помочь потребителям делать более осведомленный выбор, обеспечивая высокую прозрачность относительно происхождения продукции и снижая уровень пищевых мошенничеств.

"Сегодняшнее принятие пересмотренных маркетинговых стандартов для некоторых продуктов питания для завтраков демонстрирует наше стремление укрепить европейское производство и бороться с пищевым мошенничеством. Повышение прозрачности предоставит потребителям возможность делать более осознанный и здоровый выбор" - заявил вице-премьер-министр Бельгии Дэвид Кларинваль.

Мед

По новым правилам, маркировка медовых смесей будет четче указывать страны происхождения, чтобы обеспечить большую прозрачность и предотвратить мошенничество с медом. На этикетках будет указано страны в порядке уменьшения их доли в продукте по весу, включая процент, приходящийся на каждую страну. Государства-члены имеют право требовать, чтобы для меда на их рынке указывались только проценты четырех основных стран, если вместе они составляют более 50% смеси.

Фруктовые соки

Введено три категории фруктовых соков: "фруктовый сок с пониженным содержанием сахара", "фруктовый сок с пониженным содержанием сахара" и "концентрированный фруктовый сок с пониженным содержанием сахара", реагируя на увеличение спроса на продукты с меньшим количеством сахара. Новые нормы позволяют использовать на этикетках формулировку "фруктовые соки содержат только природные сахара", чтобы улучшить информирование потребителей. Это важно, ведь многие потребители часто не понимают различия между фруктовыми соками, которые по определению не содержат добавленного сахара, и фруктовыми нектарами.

Джеми

Минимальное содержание фруктов в джемах будет повышен с 350 г до 450 г на килограмм, а в дополнительных джемах с 450 г до 500 г на килограмм. Это меры будут способствовать уменьшению содержания сахара в джемах, что позволит потребителям придерживаться более здорового рациона и поддержит рынок фруктов.

Молоко

Для сухого молока будет разрешено применение процедур производства обезвоженных молочных продуктов без лактозы.

Закон будет опубликован в Официальном вестнике Европейского Союза и станет действительным через 20 дней после публикации. Выполнение новых правил начнется через два года по всей территории Европейского Союза.

Напомним,

Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда American Riviera Orchard - баночки со свежим джемом, которые она уже разослала инфлюенсерам и друзьям.