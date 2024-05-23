Украина экспортировала более 45 тонн меда в страны ЕС

В прошлом году Украина экспортировала 45 800 тонн меда и стала второй страной экспортером меда, не входящих в ЕС после Китая. Об этом свидетельствуют данные из Евростата, пишет УНН.

В 2023 году импорт меда из стран, не входящих в ЕС, осуществлялся преимущественно из таких стран как:- Китай: 60 200 тонн, или 37% от общего импорта меда; - Украина: 45 800 тонн или 28%;- Аргентина: 20 400 тонн или 12%;- Мексика: 10 700 тонн или 7%;- Куба: 4 700 тонн, 3%.

Напомним,

Совет ЕС принял новые правила маркировки меда, фруктовых соков, джемов и сухого молока, чтобы повысить прозрачность происхождения продуктов, помочь потребителям делать осознанный выбор и уменьшить количество случаев мошенничества с пищевыми продуктами.