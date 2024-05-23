Украина экспортировала более 45 тонн меда в страны ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  103466 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  108024 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  146798 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  142711 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134786 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115100 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121325 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117304 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120630 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113914 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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В 2023 году Украина экспортировала 45 800 тонн меда в страны ЕС, став вторым крупнейшим экспортером меда из-за пределов ЕС после Китая.

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Украина экспортировала более 45 тонн меда в страны ЕС

UNITED24 начинает сбор на боевые роботизированные платформы - Зеленский

Платформа UNITED24 начинает глобальную кампанию по сбору средств на боевые роботизированные платформы для защиты от российского террора, о чем объявил президент Зеленский во время саммита UNITED24.

Война •   •  6708 просмотра
UNITED24 начинает сбор на боевые роботизированные платформы - Зеленский

ВР может засекретить некоторые судебные дела во время войны: что известно

Верховная Рада приняла законопроект, который изымет из публичного доступа судебные решения по делам против лиц, подозреваемых в совершении преступлений против национальной безопасности, государственной тайны, порядка призыва, мобилизации или прохождения военной службы в условиях военного положения из соображений безопасности.

политика •   •  6085 просмотра
ВР может засекретить некоторые судебные дела во время войны: что известно

Усиление санкций против беларуси, которое рассматривают в ЕС, должно остановить импорт роскошных автомобилей в рф

ЕС готовится ужесточить санкции против беларуси, что, в частности, закроет лазейку, которая позволяла россии импортировать западные предметы роскоши и товаров с потенциальным военным использованием.

Война •   •  6473 просмотра
Усиление санкций против беларуси, которое рассматривают в ЕС, должно остановить импорт роскошных автомобилей в рф

"Вы же видите, что произошло с Фицо": премьер Грузии назвал "виновных" в покушении на словацкого коллегу и заявил об "угрозах" от еврокомиссара

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил «партию глобальной войны» в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявил, что он может стать следующей мишенью, предполагая, что опасная сила пытается дестабилизировать Грузию.

Новости Мира •   •  5666 просмотра
"Вы же видите, что произошло с Фицо": премьер Грузии назвал "виновных" в покушении на словацкого коллегу и заявил об "угрозах" от еврокомиссара

В Черкасской области частично ограничили движение транспорта через Каневскую ГЭС

С 23 по 25 мая в Черкасской области будет частично ограничено движение транспорта через Каневскую ГЭС в связи с проведением восстановительных работ.

Общество •   •  5778 просмотра
В Черкасской области частично ограничили движение транспорта через Каневскую ГЭС

лукашенко сменил начальника Генштаба вооруженных сил беларуси

лукашенко назначил генерал-майора павла муравьева новым начальником Генерального штаба и первым заместителем министра обороны беларуси.

Новости Мира •   •  5910 просмотра
лукашенко сменил начальника Генштаба вооруженных сил беларуси

Нидерланды с союзниками приобретут для Украины дополнительную помощь на 175 млн евро

Нидерланды и союзники закупят дополнительную военную помощь для Украины на сумму 175 миллионов евро через Международный фонд для Украины.

Война •   •  7743 просмотра
Нидерланды с союзниками приобретут для Украины дополнительную помощь на 175 млн евро

Минобразования ищет тренеров для учителей, которые будут преподавать "Защиту Украины" в школах по новой программе

Украина меняет учебную программу по «Защите Украины» для старшеклассников, ища специалистов, которые станут тренерами для учителей по таким темам, как национальная безопасность, военный менеджмент и противодействие информационным угрозам. В июне в Киеве запланированы тренинги, а для проведения эффективных уроков будет закуплено оборудование, в частности, тренажеры и беспилотники.

Общество •   •  6673 просмотра
Минобразования ищет тренеров для учителей, которые будут преподавать "Защиту Украины" в школах по новой программе

Девять из десяти европейцев поддерживают предоставление гуманитарной помощи украинцам

Девять из десяти европейцев поддерживают предоставление гуманитарной помощи и принятие беженцев из Украины на фоне российского вторжения.

Общество •   •  6665 просмотра
Девять из десяти европейцев поддерживают предоставление гуманитарной помощи украинцам