У знайдених в Молдові уламках безпілотника "Шахед" виявлено десятки кілограмів вибухівки

В районі молдовсько-українського кордону поблизу міста Етулія Вулканештського району були виявлені фрагменти безпілотника іранського виробництва "Шахед", які містили нерозірвану бойову частину з приблизно 50 кг вибухівки.

Згідно з інформацією прикордонної поліції Республіки Молдова, найближчим часом молдовські сапери знешкодять його, передає УНН.

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На півдні Молдови, поблизу населеного пункту Етуля Вулканештського район, 11 лютого 2024 року виявлено уламки безпілотника. Прикордонна поліція повідомляє, стверджує, що на місці було виявлено фрагменти безпілотника типу "Шахед": знайдені уламки належать до одного з безпілотників, збитих українською зенітною системою під час російської атаки в ніч з 9 на 10 лютого на Ізмаїльський район України.

Інформацію було оперативно передано компетентним органам і обмежено доступ до регіону падіння залишків безпілотника.

Жодних ризиків чи небезпек для громад у цьому районі немає, влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки атмосфери порядку, спокою та громадської безпеки