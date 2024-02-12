У знайдених в Молдові уламках безпілотника "Шахед" виявлено десятки кілограмів вибухівки
Київ • УНН
Фрагменти іранського безпілотника Shahed, що містив нерозірвану боєголовку з близько 50 кг вибухівки, були знайдені на півдні Молдови поблизу українського кордону.
В районі молдовсько-українського кордону поблизу міста Етулія Вулканештського району були виявлені фрагменти безпілотника іранського виробництва "Шахед", які містили нерозірвану бойову частину з приблизно 50 кг вибухівки.
Згідно з інформацією прикордонної поліції Республіки Молдова, найближчим часом молдовські сапери знешкодять його, передає УНН.
Деталі
На півдні Молдови, поблизу населеного пункту Етуля Вулканештського район, 11 лютого 2024 року виявлено уламки безпілотника. Прикордонна поліція повідомляє, стверджує, що на місці було виявлено фрагменти безпілотника типу "Шахед": знайдені уламки належать до одного з безпілотників, збитих українською зенітною системою під час російської атаки в ніч з 9 на 10 лютого на Ізмаїльський район України.
Інформацію було оперативно передано компетентним органам і обмежено доступ до регіону падіння залишків безпілотника.
Жодних ризиків чи небезпек для громад у цьому районі немає, влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки атмосфери порядку, спокою та громадської безпеки
За даними прикордонної поліції, на місці працюють фахівці спеціалізовані групи Нацполіції у співпраці з фахівцями протидії надзвичайним ситуаціям, - вони визначають найбільш доцільний спосіб вилучення або підриву вибухівки.
Було виявлено його бойову частину, в якій було близько 50 кг вибухової речовини. Поліцейські забезпечили знешкодження та збирання всіх комплектуючих залишків дрона, а в найближчі години забезпечать підрив виявленого заряду вибухівки в безпечних умовах
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