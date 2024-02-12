В найденных в Молдове обломках беспилотника "Шахед" обнаружены десятки килограммов взрывчатки
Фрагменты иранского беспилотника Shahed, содержавшего неразорвавшуюся боеголовку с около 50 кг взрывчатки, были найдены на юге Молдовы вблизи украинской границы.
Игнат: перехваченные и уцелевшие "шахеды" - это работа и РЭБ
Украинская система радиоэлектронной борьбы эффективно перехватывает и выводит из строя некоторые российские ударные беспилотники и ракеты без применения огневой силы, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Новоназначенный командующий ТрО рассказал, что делал на фронте после полномасштабного вторжения рф
Новоназначенный командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута, перечислил, чем занимался после полномасштабного вторжения рф и заверил, что остается верным присяге и народу.
За неделю на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти три тысячи оккупантов и более тысячи беспилотников - Тарнавский
По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, на прошлой неделе в районе ответственности оперативно-стратегической группировки "Таврия" силы обороны уничтожили почти три тысячи россиян и более тысячи беспилотников.
F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать - Игнат
F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать.
Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты
Из-за весеннего наводнения река Тиса на границе с Румынией уже выходит из берегов. Стремительное течение хорошо заметно на видео, которое пограничная служба сняла с помощью дрона.
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
Политолог считает, что спланированная информационная кампания направлена на дискредитацию Министерства обороны и Государственного логистического оператора с целью продвижения определенных лиц на должности.
На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля
После трех дней непрерывной работы, спасатели потушили пожар на Харьковщине, который начался 9 февраля из-за российских обстрелов.
Более 35 обстрелов совершили оккупанты по Херсону за минувшие выходные: последствия атаки со стороны ссс рф
За выходные оккупанты более 35 раз обстреляли Херсон, повредив жилые дома, административное здание и медицинское учреждение - Вооруженные силы РФ выпустили по городу 160 снарядов с оккупированного левого берега.
На дорогах Польши будет усилено движение военной техники с февраля до конца мая - Генштаб Войска Польского
С февраля по май в связи с предстоящими учениями НАТО на польских дорогах увеличится движение военной техники.