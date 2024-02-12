В найденных в Молдове обломках беспилотника "Шахед" обнаружены десятки килограммов взрывчатки

В районе молдавско-украинской границы вблизи города Этулия Вулканештского района были обнаружены фрагменты беспилотника иранского производства "Шахед", которые содержали неразорванную боевую часть с примерно 50 кг взрывчатки.

Согласно информации пограничной полиции Республики Молдова, в ближайшее время молдавские саперы обезвредят его, передает УНН.

Детали

На юге Молдовы, вблизи населенного пункта Этуля Вулканештского района, 11 февраля 2024 года обнаружены обломки беспилотника. Пограничная полиция сообщает, утверждает, что на месте были обнаружены фрагменты беспилотника типа "Шахед": найденные обломки принадлежат к одному из беспилотников, сбитых украинской зенитной системой во время российской атаки в ночь с 9 на 10 февраля на Измаильский район Украины.

Информация была оперативно передана компетентным органам и ограничен доступ к региону падения остатков беспилотника.

Никаких рисков или опасностей для общин в этом районе нет, власти приняли все необходимые меры для поддержания атмосферы порядка, спокойствия и общественной безопасности - говорится в сообщении официальных властей, на которое ссылается канал tv8 и Epoch Times Romania.

По данным пограничной полиции, на месте работают специалисты специализированные группы Нацполиции в сотрудничестве со специалистами противодействия чрезвычайным ситуациям, - они определяют наиболее целесообразный способ изъятия или подрыва взрывчатки.

Было обнаружено его боевую часть, в которой было около 50 кг взрывчатого вещества. Полицейские обеспечили обезвреживание и сбор всех комплектующих остатков дрона, а в ближайшие часы обеспечат подрыв обнаруженного заряда взрывчатки в безопасных условиях - сообщили в ведомстве.

Напомним,

Во время атаки российских беспилотников в Одесской области в Румынии объявляли предупреждение для населения приграничных населенных пунктов и поднимали в небо истребители F-16.

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