За неделю на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти три тысячи оккупантов и более тысячи беспилотников - Тарнавский

В течение прошлой недели, с 5 по 11 февраля, Силы обороны ликвидировали на таврийском направлении почти три тысячи россиян и более тысячи беспилотников. Об этом заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

За прошедшую неделю (с 5-го по 11 февраля 2024 года) в операционной зоне ОСУВ "Таврия" общие потери врага составили:

живой силы - 2947 человек;

танков - 32;



боевых бронемашин - 77;



артиллерийских систем - 26;



автомобилей - 47;



специальной техники - 19;



вертолет - 1;



На Таврическом направлении Силы обороны сбили российский вертолет - Тарнавский

Нейтрализовано или уничтожено 1157 БпЛА различных типов - подытожил Тарнавский.

Напомним

Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении российские войска активизировали применение дронов различных типов.