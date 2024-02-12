За неделю на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти три тысячи оккупантов и более тысячи беспилотников - Тарнавский

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
  •  49723 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  113377 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  224287 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  279278 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  240327 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  284283 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  314121 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  247579 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208090 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  219917 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Loading...
Новости по теме

За неделю на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти три тысячи оккупантов и более тысячи беспилотников - Тарнавский

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, на прошлой неделе в районе ответственности оперативно-стратегической группировки "Таврия" силы обороны уничтожили почти три тысячи россиян и более тысячи беспилотников.

Война •   •  8530 просмотра
За неделю на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти три тысячи оккупантов и более тысячи беспилотников - Тарнавский

F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать - Игнат

F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать.

Война •   •  5974 просмотра
F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать - Игнат

Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты

Из-за весеннего наводнения река Тиса на границе с Румынией уже выходит из берегов. Стремительное течение хорошо заметно на видео, которое пограничная служба сняла с помощью дрона.

Общество •   •  9703 просмотра
Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Политолог считает, что спланированная информационная кампания направлена на дискредитацию Министерства обороны и Государственного логистического оператора с целью продвижения определенных лиц на должности.

Политика •   •  49723 просмотра
Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля

После трех дней непрерывной работы, спасатели потушили пожар на Харьковщине, который начался 9 февраля из-за российских обстрелов.

Война •   •  11877 просмотра
На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля

Более 35 обстрелов совершили оккупанты по Херсону за минувшие выходные: последствия атаки со стороны ссс рф

За выходные оккупанты более 35 раз обстреляли Херсон, повредив жилые дома, административное здание и медицинское учреждение - Вооруженные силы РФ выпустили по городу 160 снарядов с оккупированного левого берега.

Война •   •  11619 просмотра
Более 35 обстрелов совершили оккупанты по Херсону за минувшие выходные: последствия атаки со стороны ссс рф

На дорогах Польши будет усилено движение военной техники с февраля до конца мая - Генштаб Войска Польского

С февраля по май в связи с предстоящими учениями НАТО на польских дорогах увеличится движение военной техники.

Новости Мира •   •  10115 просмотра
На дорогах Польши будет усилено движение военной техники с февраля до конца мая - Генштаб Войска Польского

Ким сообщил, что все больше людей возвращаются в Николаев и область

Председатель Николаевской областной военной администрации сообщил, что, несмотря на усиление обстрелов, люди продолжают возвращаться в Николаев и область. Динамика возвращения жителей остается положительной.

Общество •   •  11448 просмотра
Ким сообщил, что все больше людей возвращаются в Николаев и область

В Украину вернули 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно эвакуироваться из оккупированной Донецкой области - Лубинец

Из оккупированного села в Донецкой области с помощью волонтеров и работников Офиса Омбудсмана в Украину эвакуировали 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выехать из оккупированного села в Донецкой области.

Общество •   •  13776 просмотра
В Украину вернули 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно эвакуироваться из оккупированной Донецкой области - Лубинец

В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким

В Николаевской области Украины восстановлено 31% объектов, поврежденных или разрушенных российскими обстрелами, в частности 244 многоквартирных дома, 648 жилых домов, 71 школа и 35 детских садов.

Война •   •  12386 просмотра
В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким