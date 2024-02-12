За неделю на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти три тысячи оккупантов и более тысячи беспилотников - Тарнавский
По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, на прошлой неделе в районе ответственности оперативно-стратегической группировки "Таврия" силы обороны уничтожили почти три тысячи россиян и более тысячи беспилотников.
F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать - Игнат
F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать.
Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты
Из-за весеннего наводнения река Тиса на границе с Румынией уже выходит из берегов. Стремительное течение хорошо заметно на видео, которое пограничная служба сняла с помощью дрона.
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
Политолог считает, что спланированная информационная кампания направлена на дискредитацию Министерства обороны и Государственного логистического оператора с целью продвижения определенных лиц на должности.
На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля
После трех дней непрерывной работы, спасатели потушили пожар на Харьковщине, который начался 9 февраля из-за российских обстрелов.
Более 35 обстрелов совершили оккупанты по Херсону за минувшие выходные: последствия атаки со стороны ссс рф
За выходные оккупанты более 35 раз обстреляли Херсон, повредив жилые дома, административное здание и медицинское учреждение - Вооруженные силы РФ выпустили по городу 160 снарядов с оккупированного левого берега.
На дорогах Польши будет усилено движение военной техники с февраля до конца мая - Генштаб Войска Польского
С февраля по май в связи с предстоящими учениями НАТО на польских дорогах увеличится движение военной техники.
Ким сообщил, что все больше людей возвращаются в Николаев и область
Председатель Николаевской областной военной администрации сообщил, что, несмотря на усиление обстрелов, люди продолжают возвращаться в Николаев и область. Динамика возвращения жителей остается положительной.
В Украину вернули 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно эвакуироваться из оккупированной Донецкой области - Лубинец
Из оккупированного села в Донецкой области с помощью волонтеров и работников Офиса Омбудсмана в Украину эвакуировали 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выехать из оккупированного села в Донецкой области.
В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким
В Николаевской области Украины восстановлено 31% объектов, поврежденных или разрушенных российскими обстрелами, в частности 244 многоквартирных дома, 648 жилых домов, 71 школа и 35 детских садов.