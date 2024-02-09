На Таврійському напрямку ворог активізував застосування дронів - Тарнавський
Київ • УНН
Цього тижня російські війська збільшили кількість атак безпілотників на Таврійському напрямку.
На Таврійському напрямку російські війська активізували застосування дронів різних типів, повідомив у п'ятницю командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
На Таврійському напрямку ворог активізував застосування дронів різних типів. 8 лютого нашими оборонцями нейтралізовано або знищено 224 безпілотні літальні апарати - найбільше цього тижня
На Таврійському ворог намагався атакувати Сили оборони отруйними речовинами близько 10 разів протягом тижня09.02.24, 12:45 • 21971 перегляд