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На Таврійському напрямку ворог активізував застосування дронів - Тарнавський

На Таврійському напрямку ворог активізував застосування дронів - Тарнавський

Київ • УНН

 • 23307 перегляди

Цього тижня російські війська збільшили кількість атак безпілотників на Таврійському напрямку.

На Таврійському напрямку російські війська активізували застосування дронів різних типів, повідомив у п'ятницю командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

На Таврійському напрямку ворог активізував застосування дронів різних типів. 8 лютого нашими оборонцями нейтралізовано або знищено 224 безпілотні літальні апарати - найбільше цього тижня

- написав Тарнавський у Telegram.

На Таврійському ворог намагався атакувати Сили оборони отруйними речовинами близько 10 разів протягом тижня09.02.24, 12:45 • 21971 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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