На Таврическом направлении враг активизировал применение дронов - Тарнавский

"Нам нужна эта поддержка еще вчера": посол Украины в США предупредила о нехватке ракет

Посол Украины в США заявила, что в Украине заканчивается оборудование, такое как ракеты и перехватчики, но она надеется, что американские законодатели выйдут из тупика и предоставят больше помощи.