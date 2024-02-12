За тиждень на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували майже три тисячі окупантів і понад тисячу безпілотників - Тарнавський
Київ • УНН
За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, минулого тижня в районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" сили оборони знищили майже три тисячі росіян та понад тисячу безпілотників.
Протягом минулого тижня, з 5 по 11 лютого, Сили оборони ліквідували на таврійському напрямку майже три тисячі росіян та більше тисячі безпілотників. Про це заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
За минулий тиждень (із 5-го по 11 лютого 2024 року) в операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога склали:
- живої сили - 2947 осіб;
- танків - 32;
- бойових бронемашин - 77;
- артилерійських систем - 26;
- автомобілів - 47;
- спеціальної техніки - 19;
- вертоліт - 1;
На Таврійському напрямку Сили оборони збили російський вертоліт - Тарнавський 08.02.24, 11:38 • 26221 перегляд
Нейтралізовано або знищено 1157 БпЛА різних типів
Нагадаємо
Бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку російські війська активізували застосування дронів різних типів.