За тиждень на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували майже три тисячі окупантів і понад тисячу безпілотників - Тарнавський

Протягом минулого тижня, з 5 по 11 лютого, Сили оборони ліквідували на таврійському напрямку майже три тисячі росіян та більше тисячі безпілотників. Про це заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

За минулий тиждень (із 5-го по 11 лютого 2024 року) в операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога склали:

живої сили - 2947 осіб;

танків - 32;



бойових бронемашин - 77;



артилерійських систем - 26;



автомобілів - 47;



спеціальної техніки - 19;



вертоліт - 1;



На Таврійському напрямку Сили оборони збили російський вертоліт - Тарнавський

Нейтралізовано або знищено 1157 БпЛА різних типів - підсумував Тарнавський.

Нагадаємо

Бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку російські війська активізували застосування дронів різних типів.