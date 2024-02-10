Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки "шахедов" на Одесскую область
Киев • УНН
Румынские силы были подняты по тревоге и подняли в воздух самолеты в ответ на атаки российских беспилотников вблизи украинской границы, но воздушное пространство не было нарушено.
Во время атаки российских беспилотников в Одесской области в Румынии объявляли предупреждение для населения приграничных населенных пунктов и поднимали в небо истребители F-16. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии, пишет УНН.
Детали
Как сообщают в министерстве, в ночь на 10 февраля российские войска совершили атаки с беспилотников на украинскую портовую инфраструктуру в Измаиле и Рени, вблизи границы между Украиной и Румынией.
Воздушную тревогу Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии объявила в уездах Тулча и Галац, которые граничат с Одесской областью.
Жителям уездов до 01:00 по местному времени разослали оповещение RO-Alert, которое продолжалось до почти 3 часов ночи. Тревога повторилась в 05:00 и продолжалась до 06:20.
Два самолета F-16 ВВС Турции с 86-й авиабазы в Фетеште были подняты около 01.15 для выполнения разведывательных задач национального воздушного пространства.
Также два самолета F-16 ВВС Румынии были подготовлены для выполнения миссии воздушной полиции, но развитие воздушной ситуации не требовало, в этом случае, их взлета.
Хотя ни во время одной из двух волн атак на украинские порты, система радиолокационного наблюдения румынской армии не обнаружила несанкционированных вторжений в национальное воздушное пространство, и никаких возможных случайных падений обломков беспилотников не было сообщено средствами наблюдения и наблюдения
Министерство национальной обороны осудило нападения рф на объекты инфраструктуры в украинских портах на Дунае.
Эти нападения являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права. Силы MApN продолжат мониторинг воздушного пространства и исследовательские миссии в районах, где могут возникнуть риски в результате этих ситуаций
Напомним
Ночью войска рф трижды атаковали Одесскую область дроками-камикадзе, в результате чего пострадало четыре человека.
Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки "шахедов" на Одесскую область
Румынские силы были подняты по тревоге и подняли в воздух самолеты в ответ на атаки российских беспилотников вблизи украинской границы, но воздушное пространство не было нарушено.
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