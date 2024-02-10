Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку “шахедів” на Одеську область

Під час атаки російських безпілотників в Одеській області у Румунії оголошували попередження для населення прикордонних населених пунктів і піднімали в небо винищувачі F-16. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії, пише УНН.

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Як повідомляють в міністерстві, у ніч на 10 лютого російські війська здійснили атаки з безпілотників на українську портову інфраструктуру в Ізмаїлі та Рені, поблизу кордону між Україною та Румунією.

Повітряну тривогу Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії оголосила в повітах Тулча і Галац, які межують із Одеською областю.

Жителям повітів до 01:00 за місцевим часом розіслали сповіщення RO-Alert, яке тривало до майже 3-ої ночі. Тривога повторилась о 05:00 і тривала до 06:20.

Два літаки F-16 ВПС Туреччини з 86-ї авіабази у Фетешті були підняті близько 01.15 для виконання розвідувальних завдань національного повітряного простору.

Також два літаки F-16 ВПС Румунії були підготовлені для виконання місії повітряної поліції, але розвиток повітряної ситуації не вимагав, у цьому випадку, їх зльоту.

Хоча під час жодної з двох хвиль атак на українські порти, система радіолокаційного спостереження румунської армії не виявила несанкціонованих вторгнень у національний повітряний простір, і жодних можливих випадкових падінь уламків безпілотників не було повідомлено засобами спостереження та спостереження