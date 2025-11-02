У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих через нічну атаку російських загарбників

$42.080.01
Ексклюзив
08:00 • 3678 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 33563 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 64951 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 70285 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 94884 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 85370 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 43493 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 56210 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 45409 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37973 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
рф заявила про удар на Куп'янському напрямку по 16-й бригаді ЗСУ, якої не існує - ОТУ "Харків"
1 листопада, 23:58 • 5058 перегляди
Автор ідеї запрошення іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ прибув на окуповану Донеччину - ЦПД
2 листопада, 01:25 • 23918 перегляди
Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича
2 листопада, 02:23 • 10767 перегляди
російський Іл-76, який обслуговував пвк "вагнера", приземлився у столиці Венесуели після дводенної подорожі
04:05 • 7732 перегляди
Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину зросла до чотирьох, серед них двоє дітей
05:43 • 6366 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
08:00 • 3716 перегляди
Ексклюзив
08:00 • 3716 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
1 листопада, 07:00 • 94896 перегляди
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 94896 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
1 листопада, 06:00 • 85378 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
31 жовтня, 14:59 • 88685 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 12:08 • 73926 перегляди
Музикант
Дональд Трамп
Микола Леонтович
Піт Гегсет
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Велика Британія
Китай
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
1 листопада, 13:37 • 26719 перегляди
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
1 листопада, 08:30 • 70294 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
31 жовтня, 14:59 • 88687 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
31 жовтня, 11:19 • 52868 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор
30 жовтня, 19:41 • 61219 перегляди
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Опалення

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих через нічну атаку російських загарбників

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю троє людей отримали поранення, серед них 87-річна жінка з переломами, 91-річний чоловік та 44-річна жінка. Постраждалим надано медичну допомогу, двоє з них перебувають на амбулаторному лікуванні.

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих через нічну атаку російських загарбників

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю три людини поранені. Передає УНН із посиланням на пресслужбу начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Війська рф здійснили свої чергові підьстпні удари по Запоріжжю. За даними керівника ОВА, кількість постраждалих за наслідками удару окупантів, збільшується.

87-річна жінка отримала переломи. Їй надана необхідна медична допомога. Також поранені 91-річний чоловік та 44-річна жінка - вони на амбулаторному лікуванні.

- зазначив Федоров.

Нагадаємо

Російські удари по Дніпропетровській області призвели до загибелі чотирьох осіб, включаючи двох дітей 11 та 14 років, і поранень семи. В Одеській області атака безпілотників спричинила загибель двох цивільних та поранення трьох, а також загоряння п'яти вантажівок.

Суми частково знеструмлені після ворожої атаки, лікарні та екстрені служби зі світлом - ОВА01.11.25, 18:30 • 7092 перегляди

Ігор Тележніков

Одеська область
Дніпропетровська область
Запоріжжя