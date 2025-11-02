У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих через нічну атаку російських загарбників
Київ • УНН
Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю троє людей отримали поранення, серед них 87-річна жінка з переломами, 91-річний чоловік та 44-річна жінка. Постраждалим надано медичну допомогу, двоє з них перебувають на амбулаторному лікуванні.
Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю три людини поранені. Передає УНН із посиланням на пресслужбу начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
Війська рф здійснили свої чергові підьстпні удари по Запоріжжю. За даними керівника ОВА, кількість постраждалих за наслідками удару окупантів, збільшується.
87-річна жінка отримала переломи. Їй надана необхідна медична допомога. Також поранені 91-річний чоловік та 44-річна жінка - вони на амбулаторному лікуванні.
Нагадаємо
Російські удари по Дніпропетровській області призвели до загибелі чотирьох осіб, включаючи двох дітей 11 та 14 років, і поранень семи. В Одеській області атака безпілотників спричинила загибель двох цивільних та поранення трьох, а також загоряння п'яти вантажівок.
Суми частково знеструмлені після ворожої атаки, лікарні та екстрені служби зі світлом - ОВА01.11.25, 18:30 • 7092 перегляди