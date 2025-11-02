В Запорожье увеличилось количество пострадавших из-за ночной атаки российских захватчиков
В результате вражеских атак по Запорожью три человека получили ранения, среди них 87-летняя женщина с переломами, 91-летний мужчина и 44-летняя женщина. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое из них находятся на амбулаторном лечении.
Войска РФ совершили свои очередные коварные удары по Запорожью. По данным руководителя ОВА, количество пострадавших в результате удара оккупантов увеличивается.
87-летняя женщина получила переломы. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Также ранены 91-летний мужчина и 44-летняя женщина - они на амбулаторном лечении.
Российские удары по Днепропетровской области привели к гибели четырех человек, включая двух детей 11 и 14 лет, и ранениям семи. В Одесской области атака беспилотников привела к гибели двух гражданских и ранениям трех, а также возгоранию пяти грузовиков.
