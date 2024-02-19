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У Європі шукають альтернативу НАТО на випадок обрання Трампа

У Європі шукають альтернативу НАТО на випадок обрання Трампа

Київ • УНН

 • 29395 перегляди

Європейські чиновники в приватному порядку обговорювали створення загальноконтинентального доповнення до НАТО, яке могло б працювати разом з американськими гарантіями безпеки або замінити їх, залежно від результатів виборів у США.

Після заяв Трампа про нібито "заохочення" рф "робити все" з членами НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону, а також з огляду на зростаючі шанси експрезидента в суперництві з Джо Байденом на президентських виборах США, в Європі розвивається дискусія щодо запасного плану гарантування безпеки на континенті.

Зокрема європейські чиновники обговорюють створення загальноконтинентального доповнення до НАТО, що працюватиме в поєднанні з гарантіями безпеки США.

Про це пише Washington Post і передає УНН.

Деталі

Коментарі Трампа з критикою НАТО дратують союзників і розпалюють європейські страхи - пише видання, повідомляючи про думку представників європейських служб безпеки щодо перегляду структури трансатлантичного військового союзу, шляхом розширення його доповнень.

Коли колишній і, можливо, майбутній лідер вільного світу каже, що він буде сидіти склавши руки і дивитися, як Росія атакуватиме союзників по НАТО, нам доведеться переосмислити, який вигляд можуть мати зобов'язання США по відношенню до Європи та України

- сказав один із представників європейських служб безпеки.

Він також наголосив, що "сподіваючись на краще", слід також "готуватися до найгіршого" з огляду на сценарій, що включатиме припинення підтримки України та надання кремлю можливості дестабілізувати європейський регіон.

Після заяв Дональда Трампа, що він "заохочуватиме" Росію "робити все, що вони, чорт забирай, хочуть" із членами НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону, європейські чиновники в приватному порядку обговорили створення загальноконтинентального доповнення до НАТО. Передбачається, що це доповнення працюватиме в поєднанні з гарантіями безпеки США, але також може послужити надійною альтернативою, якщо гарантії США будуть скасовані.

Однак це все на рівні розмов, з іншого боку, звертає увагу Washington Post, - Франція і Німеччина не можуть домовитися про те, хто оплачуватиме рахунки; Східна Європа не повністю довіряє рішучості Західної Європи протистояти російським загрозам. Також неясно, як вони побудують ядерний щит над континентом.

Ще один момент пов'язаний із тим, що в ЄС передбачають зміни безвідносно до того, чи переможе Трамп, чи залишиться Байден.

Ханна Нойман, членкиня Європейського парламенту від Німеччини, заявила, що навіть якщо достатньо голосів віддає перевагу Байдену, багато хто також розуміє, що зрушення в настроях США йде глибше, ніж наслідки приходу Трампа.

Усім зрозуміло: чи то Трамп, чи то Байден, країни ЄС мають об'єднатися і посилити заходи із забезпечення безпеки. Це домашнє завдання

- сказала вона.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден домовилися бути на постійному контакті та планують найближчим часом провести онлайн-зустріч в межах G7. 

Президент України Володимир Зеленський наголосив на готовності поїхати з колишнім президентом США і одним з потенційних кандидатів від республіканців на участь у виборах цього року Дональдом Трампом на фронт, щоб він побачив, що насправді відбувається.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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