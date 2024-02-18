Зеленський та Байден планують найближчим часом провести онлайн-розмову

Президент Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден домовилися бути на постійному контакті та планують найближчим часом провести онлайн-зустріч в межах G7. Про це Зеленський розповів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми на постійному контакті із США на різних рівнях, з Білим домом, конгресменами й для нас ця підтримка США дуже потрібна. Зараз говорив з Джо Байденом й він запевнив 100%, що буде підтримувати Україну, зробить все, щоб був позитивний результат. Я впевнений, в мене немає сумнівів, що США залишаться з нашим стратегічним партнером - розповів Зеленський.

Зеленський зазначив, що безумовно в середині США виборчий процес, є різні погляди на різні питання, але все ж таки пори все, він впевнений, що більшість американців та більшість політичної еліти на боці України.

"Ми будемо на контакті постійно з Байденом, домовилися про це. Деякі деталі не буду говорити, але я думаю, що в рамках G7 зустрічі найближчим часом ми зустрінемося онлайн", - сказав Зеленський.

Доповнення

17 лютого Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із президентом США Джозефом Байденом.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що у США є лише один план допомоги Україні, який на її переконання, буде проголосований Конгресом.