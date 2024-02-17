У нас план лише один - "план А": віцепрезидентка США упевнена, що пакет допомоги для України буде проголосований

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що у США є лише один план допомоги Україні, який на її переконання, буде проголосований Конгресом. Про це заявила Гарріс під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.

"У нас план лише один - "план А". Забезпечення України всім, що їй необхідно. Я наголошую, що індикатори того, де ми маємо знаходитися - це підтримка двопартійна, у двох палатах Конгресу. З боку Сенату і з боку Палати представників. Я переконана, що пакет додаткової допомоги, який зараз знаходиться на розгляді Палати представників, якщо його поставити на голосування, він буде проголосований", - сказала Гарріс.

Доповнення

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, Україна очікує позитивного рішення Конгресу США щодо пакету військової допомоги, який є життєво важливим для збереження американського стратегічного партнерства.