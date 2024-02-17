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У нас план только один - "план А": вице-президент США уверена, что пакет помощи для Украины будет проголосован

У нас план только один - "план А": вице-президент США уверена, что пакет помощи для Украины будет проголосован

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 14:42  •  11908 просмотра

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Харрис выразила уверенность, что Конгресс одобрит дополнительную военную помощь, жизненно необходимую Украине, при двухпартийной поддержке.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у США есть только один план помощи Украине, который по ее убеждению, будет проголосован Конгрессом. Об этом заявила Харрис во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

"У нас план только один - "план А". Обеспечение Украины всем, что ей необходимо. Я подчеркиваю, что индикаторы того, где мы должны находиться - это поддержка двухпартийная, в двух палатах Конгресса. Со стороны Сената и со стороны Палаты представителей. Я убеждена, что пакет дополнительной помощи, который сейчас находится на рассмотрении Палаты представителей, если его поставить на голосование, он будет проголосован", - сказала Харрис.

Дополнение

Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Украина ожидает положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи, который является жизненно важным для сохранения американского стратегического партнерства.

Павел Башинский

Павел Башинский

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palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
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У нас план лише один - "план А": віцепрезидентка США упевнена, що пакет допомоги для України буде проголосований
We have only one plan - Plan A: US Vice President is confident that the aid package for Ukraine will be voted for
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У нас план только один - "план А": вице-президент США уверена, что пакет помощи для Украины будет проголосован

Харрис выразила уверенность, что Конгресс одобрит дополнительную военную помощь, жизненно необходимую Украине, при двухпартийной поддержке.

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