У нас план только один - "план А": вице-президент США уверена, что пакет помощи для Украины будет проголосован

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у США есть только один план помощи Украине, который по ее убеждению, будет проголосован Конгрессом. Об этом заявила Харрис во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

"У нас план только один - "план А". Обеспечение Украины всем, что ей необходимо. Я подчеркиваю, что индикаторы того, где мы должны находиться - это поддержка двухпартийная, в двух палатах Конгресса. Со стороны Сената и со стороны Палаты представителей. Я убеждена, что пакет дополнительной помощи, который сейчас находится на рассмотрении Палаты представителей, если его поставить на голосование, он будет проголосован", - сказала Харрис.

Дополнение

Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Украина ожидает положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи, который является жизненно важным для сохранения американского стратегического партнерства.