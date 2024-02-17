У нас план только один - "план А": вице-президент США уверена, что пакет помощи для Украины будет проголосован
Киев • УНН
Харрис выразила уверенность, что Конгресс одобрит дополнительную военную помощь, жизненно необходимую Украине, при двухпартийной поддержке.
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у США есть только один план помощи Украине, который по ее убеждению, будет проголосован Конгрессом. Об этом заявила Харрис во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.
"У нас план только один - "план А". Обеспечение Украины всем, что ей необходимо. Я подчеркиваю, что индикаторы того, где мы должны находиться - это поддержка двухпартийная, в двух палатах Конгресса. Со стороны Сената и со стороны Палаты представителей. Я убеждена, что пакет дополнительной помощи, который сейчас находится на рассмотрении Палаты представителей, если его поставить на голосование, он будет проголосован", - сказала Харрис.
Дополнение
Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Украина ожидает положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи, который является жизненно важным для сохранения американского стратегического партнерства.
У нас план только один - "план А": вице-президент США уверена, что пакет помощи для Украины будет проголосован
Харрис выразила уверенность, что Конгресс одобрит дополнительную военную помощь, жизненно необходимую Украине, при двухпартийной поддержке.
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