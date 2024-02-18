Зеленский и Байден планируют в ближайшее время провести онлайн-разговор

Президент Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден договорились быть на постоянном контакте и планируют в ближайшее время провести онлайн-встречу в рамках G7. Об этом Зеленский рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы на постоянном контакте с США на разных уровнях, с Белым домом, конгрессменами и для нас эта поддержка США очень нужна. Сейчас говорил с Джо Байденом и он заверил 100%, что будет поддерживать Украину, сделает все, чтобы был положительный результат. Я уверен, у меня нет сомнений, что США останутся с нашим стратегическим партнером - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что безусловно внутри США избирательный процесс, есть разные взгляды на разные вопросы, но все же поры все, он уверен, что большинство американцев и большинство политической элиты на стороне Украины.

"Мы будем на контакте постоянно с Байденом, договорились об этом. Некоторые детали не буду говорить, но я думаю, что в рамках G7 встречи в ближайшее время мы встретимся онлайн", - сказал Зеленский.

Дополнение

17 февраля Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности поговорил по телефону с президентом США Джозефом Байденом.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у США есть только один план помощи Украине, который, по ее убеждению, будет проголосован Конгрессом.