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В Европе ищут альтернативу НАТО на случай избрания Трампа

В Европе ищут альтернативу НАТО на случай избрания Трампа

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 09:14  •  20136 просмотра

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Европейские чиновники в частном порядке обсуждали создание общеконтинентального дополнения к НАТО, которое могло бы работать вместе с американскими гарантиями безопасности или заменить их, в зависимости от результатов выборов в США.

После заявлений Трампа о якобы "поощрении" РФ "делать все" с членами НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону, а также учитывая растущие шансы экс-президента в соперничестве с Джо Байденом на президентских выборах США, в Европе развивается дискуссия относительно запасного плана обеспечения безопасности на континенте.

В частности европейские чиновники обсуждают создание общеконтинентального дополнения к НАТО, которое будет работать в сочетании с гарантиями безопасности США.

Об этом пишет Washington Post и передает УНН.

Детали

Комментарии Трампа с критикой НАТО раздражают союзников и разжигают европейские страхи - пишет издание, сообщая о мнении представителей европейских служб безопасности относительно пересмотра структуры трансатлантического военного союза, путем расширения его дополнений.

Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и смотреть, как Россия будет атаковать союзников по НАТО, нам придется переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США по отношению к Европе и Украине

- сказал один из представителей европейских служб безопасности.

Он также отметил, что "надеясь на лучшее", следует также "готовиться к худшему", учитывая сценарий, который будет включать прекращение поддержки Украины и предоставление кремлю возможности дестабилизировать европейский регион.

После заявлений Дональда Трампа, что он будет "поощрять" Россию "делать все, что они, черт возьми, хотят" с членами НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону, европейские чиновники в частном порядке обсудили создание общеконтинентального дополнения к НАТО. Предполагается, что это дополнение будет работать в сочетании с гарантиями безопасности США, но также может послужить надежной альтернативой, если гарантии США будут отменены.

Однако это все на уровне разговоров, с другой стороны, обращает внимание Washington Post, - Франция и Германия не могут договориться о том, кто будет оплачивать счета; Восточная Европа не полностью доверяет решимости Западной Европы противостоять российским угрозам. Также неясно, как они построят ядерный щит над континентом.

Еще один момент связан с тем, что в ЕС предусматривают изменения безотносительно к тому, победит Трамп или останется Байден.

Ханна Нойман, член Европейского парламента от Германии, заявила, что даже если достаточно голосов отдает предпочтение Байдену, многие также понимают, что сдвиг в настроениях США идет глубже, чем последствия прихода Трампа.

Всем понятно: будь то Трамп или Байден, страны ЕС должны объединиться и усилить меры по обеспечению безопасности. Это домашнее задание

- сказала она.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден договорились быть на постоянном контакте и планируют в ближайшее время провести онлайн-встречу в рамках G7. 

Президент Украины Владимир Зеленский отметил готовность поехать с бывшим президентом США и одним из потенциальных кандидатов от республиканцев на участие в выборах этого года Дональдом Трампом на фронт, чтобы он увидел, что на самом деле происходит.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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У Європі шукають альтернативу НАТО на випадок обрання Трампа
Europe is looking for an alternative to NATO if Trump is elected
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В Европе ищут альтернативу НАТО на случай избрания Трампа

Европейские чиновники в частном порядке обсуждали создание общеконтинентального дополнения к НАТО, которое могло бы работать вместе с американскими гарантиями безопасности или заменить их, в зависимости от результатов выборов в США.

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