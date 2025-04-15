У Туреччині відбувається зустріч щодо гарантії безпеки на Чорному морі, а не мирні перемовини - Зеленський

Зустрічі, які відбуваються в Стамбулі, не є частиною мирних перемовин. Це зустрічі військових країн-партнерів для обговорення гарантій безпеки на Чорному морі вже після завершення війни. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Те, що відбувається в Туреччині, це зустріч військових щодо питання безпеки у Чорному морі. Це стосується "коаліції охочих", відповідних кроків, обговорюють різні формати "коаліції охочих" щодо безпеки у Чорному морі. Це обговорюється ці два дні на майданчику наших турецьких колег

Він також додав, що в Стамбулі будуть представники тих країн, які представляють Європу, як це було вирішено на саміті в Парижі.

Зеленський також наголосив, що переговори в Стамбулі не є мирними перемовинами, а обговоренням гарантій безпеки. Зокрема йдеться про присутність військових країн-партнерів у Чорному морі.

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Наші гарантії безпеки – це питання про контингент. Присутність західних партнерів у небі, морі і на землі. Це називається "коаліція охочих". Є зустріч в Туреччині, тому що ми говорим про присутність контингенту в морі. І вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Це не про припинення війни, на жаль. Це про те, що буде після припинення вогню