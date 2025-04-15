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The Guardian

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У Туреччині відбувається зустріч щодо гарантії безпеки на Чорному морі, а не мирні перемовини - Зеленський

Київ • УНН

 • 11392 перегляди

Зеленський заявив, що в Туреччині військові обговорюють гарантії безпеки у Чорному морі після війни. рф не бере участі в цих зустрічах, мова не йде про мирні переговори.

У Туреччині відбувається зустріч щодо гарантії безпеки на Чорному морі, а не мирні перемовини - Зеленський

Зустрічі, які відбуваються в Стамбулі, не є частиною мирних перемовин. Це зустрічі військових країн-партнерів для обговорення гарантій безпеки на Чорному морі вже після завершення війни. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.  

Те, що відбувається в Туреччині, це зустріч військових щодо питання безпеки у Чорному морі. Це стосується "коаліції охочих", відповідних кроків, обговорюють різні формати "коаліції охочих" щодо безпеки у Чорному морі. Це обговорюється ці два дні на майданчику наших турецьких колег 

- зазначив Зеленський.

Він також додав, що в Стамбулі будуть представники тих країн, які представляють Європу, як це було вирішено на саміті в Парижі.

Це Франція, Велика Британія, Україна і сторона, яка приймає – Туреччина. Військові проговорюють питання безпеки у Чорному морі 

- пояснив Президент.

Зеленський також наголосив, що переговори в Стамбулі не є мирними перемовинами, а обговоренням гарантій безпеки. Зокрема йдеться про присутність військових країн-партнерів у Чорному морі.

В Одесі Зеленський і Рютте поспілкувалися з пораненими бійцями в шпиталі15.04.25, 17:35 • 11308 переглядiв

Наші гарантії безпеки – це питання про контингент. Присутність західних партнерів у небі, морі і на землі. Це називається "коаліція охочих". Є зустріч в Туреччині, тому що ми говорим про присутність контингенту в морі. І вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Це не про припинення війни, на жаль. Це про те, що буде після припинення вогню 

- пояснив Зеленський.

Глава держави також додав, що наразі в Туреччині не обговорюється питання миру, бо російська сторона відсутня. Держава-агрессор не бажає миру.

У Туреччині обговорюється не мирна ініціатива між Україною і росією. "рускіє" поки що не хочуть ніяких перемовин. Ми говоримо про гарантії безпеки 

- підсумував Зеленський.

Доповнення

Зеленський різко відреагував на слова спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, що "мирна угода" включатиме врегулювання питання п’яти територій. Він зазначив, що для України питання тимчасово окупованих територій є червоною лінією.

Питання територій для нас є червоною лінією: Зеленський про заяву Віткоффа щодо "мирної угоди"15.04.25, 17:57 • 15607 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Стів Віткофф
Марк Рютте
NATO
Франція
Чорне море
Стамбул
Сполучене Королівство
Туреччина
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