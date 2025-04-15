В Турции проходит встреча по гарантии безопасности на Черном море, а не мирные переговоры - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что в Турции военные обсуждают гарантии безопасности в Черном море после войны. рф не участвует в этих встречах, речь не идет о мирных переговорах.
Встречи, которые проходят в Стамбуле, не являются частью мирных переговоров. Это встречи военных стран-партнеров для обсуждения гарантий безопасности на Черном море уже после завершения войны. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.
То, что происходит в Турции, это встреча военных по вопросу безопасности в Черном море. Это касается "коалиции желающих", соответствующих шагов, обсуждают различные форматы "коалиции желающих" по безопасности в Черном море. Это обсуждается эти два дня на площадке наших турецких коллег
Он также добавил, что в Стамбуле будут представители тех стран, которые представляют Европу, как это было решено на саммите в Париже.
Это Франция, Великобритания, Украина и принимающая сторона – Турция. Военные проговаривают вопросы безопасности в Черном море
Зеленский также подчеркнул, что переговоры в Стамбуле не являются мирными переговорами, а обсуждением гарантий безопасности. В частности, речь идет о присутствии военных стран-партнеров в Черном море.
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Наши гарантии безопасности – это вопрос о контингенте. Присутствие западных партнеров в небе, море и на земле. Это называется "коалиция желающих". Есть встреча в Турции, потому что мы говорим о присутствии контингента в море. И считаем, что Турция может занимать серьезное место в будущих гарантиях безопасности по морю. Это не о прекращении войны, к сожалению. Это о том, что будет после прекращения огня
Глава государства также добавил, что сейчас в Турции не обсуждается вопрос мира, потому что российская сторона отсутствует. Государство-агрессор не желает мира.
В Турции обсуждается не мирная инициатива между Украиной и россией. "Русские" пока что не хотят никаких переговоров. Мы говорим о гарантиях безопасности
Дополнение
Зеленский резко отреагировал на слова спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, что "мирное соглашение" будет включать урегулирование вопроса пяти территорий. Он отметил, что для Украины вопрос временно оккупированных территорий является красной линией.
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