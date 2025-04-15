В Турции проходит встреча по гарантии безопасности на Черном море, а не мирные переговоры - Зеленский

Встречи, которые проходят в Стамбуле, не являются частью мирных переговоров. Это встречи военных стран-партнеров для обсуждения гарантий безопасности на Черном море уже после завершения войны. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

То, что происходит в Турции, это встреча военных по вопросу безопасности в Черном море. Это касается "коалиции желающих", соответствующих шагов, обсуждают различные форматы "коалиции желающих" по безопасности в Черном море. Это обсуждается эти два дня на площадке наших турецких коллег

Он также добавил, что в Стамбуле будут представители тех стран, которые представляют Европу, как это было решено на саммите в Париже.

Зеленский также подчеркнул, что переговоры в Стамбуле не являются мирными переговорами, а обсуждением гарантий безопасности. В частности, речь идет о присутствии военных стран-партнеров в Черном море.

В Одессе Зеленский и Рютте пообщались с ранеными бойцами в госпитале

Наши гарантии безопасности – это вопрос о контингенте. Присутствие западных партнеров в небе, море и на земле. Это называется "коалиция желающих". Есть встреча в Турции, потому что мы говорим о присутствии контингента в море. И считаем, что Турция может занимать серьезное место в будущих гарантиях безопасности по морю. Это не о прекращении войны, к сожалению. Это о том, что будет после прекращения огня