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В Одессе Зеленский и Рютте пообщались с ранеными бойцами в госпитале

Киев • УНН

 • 11291 просмотра

Владимир Зеленский и Марк Рютте встретились с украинскими воинами в Одессе. Президент вручил государственные награды защитникам и поблагодарил за службу.

В Одессе Зеленский и Рютте пообщались с ранеными бойцами в госпитале

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Одессе встретились в госпитале с украинскими воинами, которые восстанавливаются после полученных ранений. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Вместе с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений

- сообщил Зеленский.

Он сообщил, что вместе с Рютте имел возможность пообщаться с воинами. Также Зеленский отметил защитников государственными наградами.

Отметил наградами и боевых медиков. Они не только ежедневно помогают нашим воинам в госпитале, но и спасали жизни под обстрелами на Херсонщине, Харьковщине, Николаевщине

- сказал Президент.

Также Зеленский поблагодарил каждого, кто защищает Украину, лечит и поддерживает.

"Спасибо каждому, кто защищает, лечит, держится и поддерживает Украину. Вы – наша сила", - отметил Зеленский.

Рютте: кремль должен приложить больше усилий, чтобы закончить войну в Украине07.04.25, 06:56 • 4986 просмотров

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одессу, и подтвердил непоколебимую поддержку Украине со стороны Альянса.

"Сегодня вместе с Владимиром Зеленским посетил Одессу. Народ Украины столько пережил - не в последнюю очередь атаку россии на Сумы в Вербное воскресенье. Поддержка НАТО непоколебима. Мы будем продолжать помогать Украине, чтобы она могла защищаться сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и длительный мир", - написал Рютте в X о неанонсированном ранее визите.

Ранее Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп не намерен сворачивать участие своей страны в НАТО. Кроме того, продолжается работа над тем, чтобы Украина стала еще более взаимосовместимой с Альянсом.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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