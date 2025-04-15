В Одессе Зеленский и Рютте пообщались с ранеными бойцами в госпитале
Киев • УНН
Владимир Зеленский и Марк Рютте встретились с украинскими воинами в Одессе. Президент вручил государственные награды защитникам и поблагодарил за службу.
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Одессе встретились в госпитале с украинскими воинами, которые восстанавливаются после полученных ранений. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.
Вместе с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений
Он сообщил, что вместе с Рютте имел возможность пообщаться с воинами. Также Зеленский отметил защитников государственными наградами.
Отметил наградами и боевых медиков. Они не только ежедневно помогают нашим воинам в госпитале, но и спасали жизни под обстрелами на Херсонщине, Харьковщине, Николаевщине
Также Зеленский поблагодарил каждого, кто защищает Украину, лечит и поддерживает.
"Спасибо каждому, кто защищает, лечит, держится и поддерживает Украину. Вы – наша сила", - отметил Зеленский.
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одессу, и подтвердил непоколебимую поддержку Украине со стороны Альянса.
"Сегодня вместе с Владимиром Зеленским посетил Одессу. Народ Украины столько пережил - не в последнюю очередь атаку россии на Сумы в Вербное воскресенье. Поддержка НАТО непоколебима. Мы будем продолжать помогать Украине, чтобы она могла защищаться сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и длительный мир", - написал Рютте в X о неанонсированном ранее визите.
Ранее Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп не намерен сворачивать участие своей страны в НАТО. Кроме того, продолжается работа над тем, чтобы Украина стала еще более взаимосовместимой с Альянсом.