В Одесі Зеленський і Рютте поспілкувалися з пораненими бійцями в шпиталі

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19754 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 86111 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 45723 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 51236 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 57925 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 101506 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 92160 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35948 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60907 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110354 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 101900 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 61058 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 35334 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 29402 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 17925 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

14:30 • 2004 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 86120 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 103067 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 101512 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 92166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 61876 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31705 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32598 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33718 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35893 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

В Одесі Зеленський і Рютте поспілкувалися з пораненими бійцями в шпиталі

Київ • УНН

 • 11303 перегляди

Володимир Зеленський і Марк Рютте зустрілися з українськими воїнами в Одесі. Президент вручив державні нагороди захисникам і подякував за службу.

В Одесі Зеленський і Рютте поспілкувалися з пораненими бійцями в шпиталі

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в Одессі зустрілися у шпиталі з українськими воїнами, які відновлюються після отриманих поранень. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського у Telegram.

Разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень

- повідомив Зеленський.

Він повідомив, що разом з Рютте мав можливість поспілкувалися з воїнами. Також Зеленський відзначив захисників державними нагородами.

Відзначив нагородами і бойових медиків. Вони не лише щодня допомагають нашим воїнам у шпиталі, а й рятували життя під обстрілами на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині

- сказав Президент.

Також Зеленський подякував кожному, хто захищає Україну, лікує та підтримує.

"Дякую кожному, хто захищає, лікує, тримається і підтримує Україну. Ви – наша сила", - зазначив Зеленський.

Рютте: кремль має докласти більше зусиль, щоб закінчити війну в Україні07.04.25, 06:56 • 4986 переглядiв

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що разом із Президентом України Володимиром Зеленським відвідав Одесу, і підтвердив непохитну підтримку Україні з боку Альянсу.

"Сьогодні разом із Володимиром Зеленським відвідав Одесу. Народ України стільки пережив - не в останню чергу атаку росії на Суми у Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми продовжуватимемо допомагати Україні, щоб вона могла захищатися сьогодні та стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і тривалий мир", - написав Рютте у X про неанонсований раніше візит.

Раніше Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп не має наміру згортати участь своєї країни в НАТО. Окрім того, триває робота над тим, щоб Україна стала ще більш взаємосумісною з Альянсом.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Марк Рютте
NATO
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Одеса
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40