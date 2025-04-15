В Одесі Зеленський і Рютте поспілкувалися з пораненими бійцями в шпиталі
Київ • УНН
Володимир Зеленський і Марк Рютте зустрілися з українськими воїнами в Одесі. Президент вручив державні нагороди захисникам і подякував за службу.
Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в Одессі зустрілися у шпиталі з українськими воїнами, які відновлюються після отриманих поранень. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського у Telegram.
Разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень
Він повідомив, що разом з Рютте мав можливість поспілкувалися з воїнами. Також Зеленський відзначив захисників державними нагородами.
Відзначив нагородами і бойових медиків. Вони не лише щодня допомагають нашим воїнам у шпиталі, а й рятували життя під обстрілами на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині
Також Зеленський подякував кожному, хто захищає Україну, лікує та підтримує.
"Дякую кожному, хто захищає, лікує, тримається і підтримує Україну. Ви – наша сила", - зазначив Зеленський.
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Доповнення
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що разом із Президентом України Володимиром Зеленським відвідав Одесу, і підтвердив непохитну підтримку Україні з боку Альянсу.
"Сьогодні разом із Володимиром Зеленським відвідав Одесу. Народ України стільки пережив - не в останню чергу атаку росії на Суми у Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми продовжуватимемо допомагати Україні, щоб вона могла захищатися сьогодні та стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і тривалий мир", - написав Рютте у X про неанонсований раніше візит.
Раніше Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп не має наміру згортати участь своєї країни в НАТО. Окрім того, триває робота над тим, щоб Україна стала ще більш взаємосумісною з Альянсом.