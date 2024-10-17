У ЦВК закликали призупинити членство росії та білорусі у Світовій асоціації виборчих органів

Центральна виборча комісія під час сьогоднішнього засідання ухвалила постанову про звернення до органів адміністрування виборів країн-членів Світової асоціації виборчих органів (САВО) із закликом призупинити членство у цій організації центральних виборчих комісій російської федерації та республіки білорусь, передає УНН.

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У ЦВК відзначили, що одним із завдань Світової асоціації виборчих органів (The Association of World Election Bodies, А-WEB) є заохочення розвитку і просування демократичної культури та середовища, сприятливого для проведення вільних, чесних, прозорих виборів за широкої участі громадян. Вона засновувалась із усвідомленням необхідності посилення співпраці між органами адміністрування виборів з метою забезпечення довіри до виборчого процесу у світі.

У 2013 році цвк рф і цвк рб набули членства в САВО, задекларувавши свою повагу до принципів демократії та Статуту САВО.

Однак із 2014 року цвк рф як частина державної політичної системи російської федерації організовує та проводить незаконні вибори та референдуми на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі цвк рф було організовано та проведено псевдореферендум у березні 2014 року, псевдовибори до державної думи рф у вересні 2016 року та вересні 2021 року, псевдовибори президента рф у березні 2018 року та березні 2024 року, всеросійське голосування за поправки до конституції рф у червні-липні 2020 року, місцеві псевдовибори у вересні 2020 року.

Крім того, у вересні 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну та під час активних бойових дій окупаційною владою рф на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було проведено псевдореферендуми з метою їх "приєднання" до рф, у червні 2023 року – місцеві псевдовибори, у березні 2024 року – псевдовибори президента рф.

"Центральна виборча комісія як головний орган адміністрування виборів і референдумів в Україні завжди стояла і стоїть на позиції, що організація і проведення референдумів і виборів на території суверенної незалежної України мають здійснюватися відповідно до положень Конституції та законів України і лише тими органами, які утворені та уповноважені на це законами України. Будь-які спроби організації підготовки та проведення на території суверенної незалежної України органами влади рф та їх посадовими особами чи за їх сприяння псевдовиборів є нелегітимними, а їх результати не мають жодних юридичних наслідків та не визнаються міжнародною спільнотою", - йдеться у заяві.

У ЦВК зауважили, Генеральна Асамблея ООН неодноразово приймала резолюції щодо невизнання російських псевдовиборів і псевдореферендумів на українській території, зокрема 27 березня 2014 року та 12 жовтня 2022 року.

15 березня 2024 року в місті Нью-Йорку (штаб-квартира ООН) 56 країн та ЄС спільною заявою засудили нелегітимні спроби росії організувати вибори президента рф на тимчасово окупованих територіях України.

"Більше того після повномасштабного вторгнення росії в Україну цвк рф змінила свій офіційний логотип, адаптувавши окремі літери в назві до літер, якими маркується військова техніка ворожих військ. Такі дії цвк рф, її керівництва та членів є публічними закликами до ведення агресивної війни проти України.

Важливу роль у російській агресії проти України відіграла і республіка білорусь, дозволивши російським військам використовувати свою територію військам рф. Водночас керівництво та члени цвк рб відкрито співпрацювали з цвк рф, підтримуючи її протиправні дії, та неодноразово брали участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконних органів влади на окупованих територіях України", - йдеться у заяві.

Оскільки з 2014 року цвк рф та цвк рб здійснюють діяльність, несумісну з принципами, метою, цілями, завданнями та духом, в якому було засновано САВО, Центральна виборча комісія проводить системну та послідовну роботу, щоб позбавити цвк рф та цвк рб членства в міжнародних організаціях, зокрема в цій Асоціації, яка об’єднує 119 органів адміністрування виборів зі 109 країн світу.

Відповідно до її Статуту членство в організації може бути тимчасово призупинено за рішенням двох третин її членів у "разі порушення духу, в якому був створений САВО".

ЦВК неодноразово направляла аргументовані звернення до Секретаріату САВО з проханням призупинити членство цвк рф і цвк рб в Асоціації та вжити відповідних заходів для цього, із закликом до членів організації прийняти резолюцію, що припинить участь цвк рф та цвк рб у САВО і співпрацю з їхніми виборчими органами до встановлення демократії в цих країнах.

Зокрема, Комісія надіслала Секретаріату САВО звіт про вчинення цвк рф та цвк рб дій, які порушують Статут САВО та є підставою для призупинення їх членства. За процедурою, у разі прийняття Виконавчою радою САВО позитивного рішення про включення до порядку денного цього питання, на черговому засіданні Генеральної Асамблеї воно буде винесене на голосування.

Наступне засідання Генасамблеї САВО заплановано на 22 – 25 жовтня 2024 року.