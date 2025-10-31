У справі про пожежу на турецькому курорті Карталкая 11 фігурантів отримали довічні терміни
Київ • УНН
11 осіб, включаючи власника готелю Grand Kartal, засуджено до довічного ув'язнення за пожежу 21 січня 2025 року на гірськолижній станції Карталкая. Внаслідок пожежі загинуло 78 людей, ще 133 отримали поранення.
В результаті пожежі в готелі Grand Kartal 21 січня 2025 року, на турецький гірськолижній станції Карталкая, загинуло 78 людей, ще майже 140 - поранено. Нещодавно булооголошено вироки по цій справі. 11 звинувачних отримали найсуворіші покарання. Передає УНН із посиланням на A Haber.
Деталі
У справі про пожежу в готелі Grand Kartal на гірськолижній станції Карталкая в Туреччині оголошено вироки. Одинадцять осіб, включаючи власника готелю Халіта Ергюля, були засуджені до довічного ув'язнення.
Загалом 11 обвинувачених, включаючи всіх членів ради директорів готелю, отримали 34 довічні терміни за умисне вбивство 34 дітей та 44 окремі терміни по 24 роки та 11 місяців кожен за умисне вбивство 44 осіб. Пом'якшення термінів покарання не застосовано.
Вирок було винесено на четвертому засіданні третього слухання судового процесу. Загалом у справі, в якій фігурують 32 обвинувачених, 20 з яких наразі перебувають під вартою.
У пожежі на гірськолижному курорті Карталкая загинули десятки людей
Пожежа, що спалахнула 21 січня 2025 року в турецькому готелі Grand Kartal, розташованому на гірськолижному курорті Карталкая, призвела до загибелі 78 осіб та 133 поранень.
Суд визнав відповідачів винними у грубій недбалості, що призвело до трагічного інциденту. Відповідачі заявили, що невинні у загибелі людей.
Власник готелю Халіт Ергюль висунув претензії міністерству культури і туризму.
Хоча недоліки в готелі є, мені про них не повідомляли... Я не можу побачити недоліки, які не були помічені під час інспекції
Нагадаємо
У січні 2025 року, в готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті в Туреччині сталася смертельна пожежа. За кілька днів стало відомо, що справі про пожежу в готелі Grand Kartal, де загинули 78 людей, затримано 29 осіб, з них 19 заарештовано.
Українців серед постраждалих під час пожежі на гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині не було.
