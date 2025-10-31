По делу о пожаре на турецком курорте Карталкая 11 фигурантов получили пожизненные сроки
11 человек, включая владельца отеля Grand Kartal, приговорены к пожизненному заключению за пожар 21 января 2025 года на горнолыжной станции Карталкая. В результате пожара погибло 78 человек, еще 133 получили ранения.
В результате пожара в отеле Grand Kartal 21 января 2025 года, на турецкой горнолыжной станции Карталкая, погибло 78 человек, еще почти 140 - ранены. Недавно были объявлены приговоры по этому делу. 11 обвиняемых получили самые суровые наказания. Передает УНН со ссылкой на A Haber.
Детали
По делу о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжной станции Карталкая в Турции объявлены приговоры. Одиннадцать человек, включая владельца отеля Халита Эргюля, были приговорены к пожизненному заключению.
В общей сложности 11 обвиняемых, включая всех членов совета директоров отеля, получили 34 пожизненных срока за умышленное убийство 34 детей и 44 отдельных срока по 24 года и 11 месяцев каждый за умышленное убийство 44 человек. Смягчение сроков наказания не применено.
Приговор был вынесен на четвертом заседании третьего слушания судебного процесса. Всего по делу, в котором фигурируют 32 обвиняемых, 20 из которых в настоящее время находятся под стражей.
В пожаре на горнолыжном курорте Карталкая погибли десятки людей
Пожар, вспыхнувший 21 января 2025 года в турецком отеле Grand Kartal, расположенном на горнолыжном курорте Карталкая, привел к гибели 78 человек и 133 ранениям.
Суд признал ответчиков виновными в грубой халатности, что привело к трагическому инциденту. Ответчики заявили, что невиновны в гибели людей.
Владелец отеля Халит Эргюль предъявил претензии министерству культуры и туризма.
Хотя недостатки в отеле есть, мне о них не сообщали... Я не могу увидеть недостатки, которые не были замечены во время инспекции
Напомним
В январе 2025 года, в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в Турции произошел смертельный пожар. За несколько дней стало известно, что по делу о пожаре в отеле Grand Kartal, где погибли 78 человек, задержаны 29 человек, из них 19 арестованы.
Украинцев среди пострадавших во время пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции не было.
