ukenru
18:17 • 5212 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
17:29 • 12508 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 14672 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 20151 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 24164 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 37732 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 19347 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 35637 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17116 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 20428 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
По делу о пожаре на турецком курорте Карталкая 11 фигурантов получили пожизненные сроки

Киев • УНН

 • 610 просмотра

11 человек, включая владельца отеля Grand Kartal, приговорены к пожизненному заключению за пожар 21 января 2025 года на горнолыжной станции Карталкая. В результате пожара погибло 78 человек, еще 133 получили ранения.

По делу о пожаре на турецком курорте Карталкая 11 фигурантов получили пожизненные сроки

В результате пожара в отеле Grand Kartal 21 января 2025 года, на турецкой горнолыжной станции Карталкая, погибло 78 человек, еще почти 140 - ранены. Недавно были объявлены приговоры по этому делу. 11 обвиняемых получили самые суровые наказания. Передает УНН со ссылкой на A Haber.

Детали

По делу о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжной станции Карталкая в Турции объявлены приговоры. Одиннадцать человек, включая владельца отеля Халита Эргюля, были приговорены к пожизненному заключению.

В общей сложности 11 обвиняемых, включая всех членов совета директоров отеля, получили 34 пожизненных срока за умышленное убийство 34 детей и 44 отдельных срока по 24 года и 11 месяцев каждый за умышленное убийство 44 человек. Смягчение сроков наказания не применено.

Приговор был вынесен на четвертом заседании третьего слушания судебного процесса. Всего по делу, в котором фигурируют 32 обвиняемых, 20 из которых в настоящее время находятся под стражей.

В пожаре на горнолыжном курорте Карталкая погибли десятки людей

Пожар, вспыхнувший 21 января 2025 года в турецком отеле Grand Kartal, расположенном на горнолыжном курорте Карталкая, привел к гибели 78 человек и 133 ранениям. 

Суд признал ответчиков виновными в грубой халатности, что привело к трагическому инциденту. Ответчики заявили, что невиновны в гибели людей.

Владелец отеля Халит Эргюль предъявил претензии министерству культуры и туризма.

Хотя недостатки в отеле есть, мне о них не сообщали... Я не могу увидеть недостатки, которые не были замечены во время инспекции

- заявил Эргюль.

Напомним

В январе 2025 года, в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в Турции произошел смертельный пожар. За несколько дней стало известно, что по делу о пожаре в отеле Grand Kartal, где погибли 78 человек, задержаны 29 человек, из них 19 арестованы.

Украинцев среди пострадавших во время пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции не было.

Игорь Тележников

