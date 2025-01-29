У справі про пожежу в турецькому готелі 29 затриманих: хто потрапив за ґрати

У рамках розслідування катастрофи на гірськолижному курорті в Болу, Туреччина, затримано 29 людей і заарештовано 19. Зокрема заарештовано власника компанії Халіта Ергюля, його зятя Еміра Араса, генерального директора компанії.

Передає УНН із посиланням на İhlas Haber Ajansı.

Деталі

У рамках розслідування катастрофи в Гранд-Карталі було затримано 28 осіб, а заарештовано 19. Серед них: заступник мера Болу Седат Гюленер, заступник директора пожежної служби Кенан Чошкун,

Крім того затримано Халіта Ергюля, власника готелю Grand Kartal, І.Е., а також його зятя Еміра Араса; затримані генеральний директор компанії Зекі Йилмаз, менеджер готелю Ахмет Демір.

7 затриманих підозрюваних були звільнені за рішенням судового контролю.

Нагадаємо

У готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті в Туреччині сталася смертельна пожежа. Унаслідок пожежі в готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині загинули 79 людей.

Ердоган оголосив національну жалобу через трагедію на гірськолижному курорті Карталкая