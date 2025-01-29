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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В деле о пожаре в турецком отеле 29 задержанных: кто попал за решетку

В деле о пожаре в турецком отеле 29 задержанных: кто попал за решетку

Киев  •  УНН

 • 3994 просмотра

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По делу о пожаре в отеле Grand Kartal, где погибли 78 человек, задержаны 29 человек, из них 19 арестованы. Среди задержанных - владелец отеля, его зять и местные чиновники.

В рамках расследования катастрофы на горнолыжном курорте в Болу, Турция, задержаны 29 человек и арестованы 19. В частности арестованы владелец компании Халит Эргюль, его зять Эмир Арас, генеральный директор компании.

Передает УНН со ссылкой на İhlas Haber Ajansı.

Детали

В рамках расследования катастрофы в Гранд-Картале были задержаны 28 человек, а арестованы 19. Среди них:  заместитель мэра Болу Седат Гюленер, заместитель директора пожарной службы Кенан Чошкун, 

Кроме того задержан Халит Эргюль, владелец отеля Grand Kartal, И.Э., а также его зять Эмир Арас; задержаны генеральный директор компании Зеки Йылмаз, менеджер отеля Ахмет Демир.

7 задержанных подозреваемых были освобождены по решению судебного контроля.

Напомним,

В отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в Турции произошел смертельный пожар. В результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции погибли 79 человек.

Эрдоган объявил национальный траур из-за трагедии на горнолыжном курорте Карталкая21.01.25, 18:25 • 35321 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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