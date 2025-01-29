В деле о пожаре в турецком отеле 29 задержанных: кто попал за решетку
Киев • УНН
По делу о пожаре в отеле Grand Kartal, где погибли 78 человек, задержаны 29 человек, из них 19 арестованы. Среди задержанных - владелец отеля, его зять и местные чиновники.
В рамках расследования катастрофы на горнолыжном курорте в Болу, Турция, задержаны 29 человек и арестованы 19. В частности арестованы владелец компании Халит Эргюль, его зять Эмир Арас, генеральный директор компании.
Передает УНН со ссылкой на İhlas Haber Ajansı.
Детали
В рамках расследования катастрофы в Гранд-Картале были задержаны 28 человек, а арестованы 19. Среди них: заместитель мэра Болу Седат Гюленер, заместитель директора пожарной службы Кенан Чошкун,
Кроме того задержан Халит Эргюль, владелец отеля Grand Kartal, И.Э., а также его зять Эмир Арас; задержаны генеральный директор компании Зеки Йылмаз, менеджер отеля Ахмет Демир.
7 задержанных подозреваемых были освобождены по решению судебного контроля.
Напомним,
В отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в Турции произошел смертельный пожар. В результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции погибли 79 человек.
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