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Пожежа в готелі на гірськолижному курорті Туреччини: загиблих уже 76

Пожежа в готелі на гірськолижному курорті Туреччини: загиблих уже 76

Київ • УНН

 • 32243 перегляди

У готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті в Туреччині сталася смертельна пожежа. Загинуло 76 людей, ідентифіковано 52 тіла, затримано дев'ять підозрюваних.

У результаті пожежі у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center, що в північно-західній Туреччині, загинули вже щонайменше 76 людей. Про це інформує Anadolu з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 21 січня, міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая висловив співчуття у звʼязку з загибеллю 76 людей у результаті пожежі в готелі.

Особи 52 тіл були ідентифіковані з родинами, а тіла 45 загиблих громадян були передані їхнім сім'ям станом на зараз. Щодо решти ми не змогли провести ідентифікаційні дослідження

- зазначив Алі Єрлікая.

Глава турецького МЗС додав, що у звʼязку з інцидентом уже затримано девʼять людей (раніше повідомлялось про чотирьох).

"Весь процес від першого дня роботи готелю до сьогоднішнього дня дуже детально вивчається", – пообіцяв посадовець.

Нагадаємо

21 січня, близько 03:30 у готелі Grand Kartal, на одному з найбільших гірськолижних курортів Туреччини Карталкая (горнолижний курорт на північному заході Туреччини. Розташований у провінції Болу в районі гір Кероглу - ред.), на висоті 2200 метрів спалахнула пожежа.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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