Пожежа в готелі на гірськолижному курорті Туреччини: загиблих уже 76

У результаті пожежі у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center, що в північно-західній Туреччині, загинули вже щонайменше 76 людей. Про це інформує Anadolu з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 21 січня, міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая висловив співчуття у звʼязку з загибеллю 76 людей у результаті пожежі в готелі.

Особи 52 тіл були ідентифіковані з родинами, а тіла 45 загиблих громадян були передані їхнім сім'ям станом на зараз. Щодо решти ми не змогли провести ідентифікаційні дослідження - зазначив Алі Єрлікая.

Глава турецького МЗС додав, що у звʼязку з інцидентом уже затримано девʼять людей (раніше повідомлялось про чотирьох).

"Весь процес від першого дня роботи готелю до сьогоднішнього дня дуже детально вивчається", – пообіцяв посадовець.

Нагадаємо

21 січня, близько 03:30 у готелі Grand Kartal, на одному з найбільших гірськолижних курортів Туреччини Карталкая (горнолижний курорт на північному заході Туреччини. Розташований у провінції Болу в районі гір Кероглу - ред.), на висоті 2200 метрів спалахнула пожежа.