Пожар в отеле на горнолыжном курорте Турции: погибших уже 76

В результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center, что в северо-западной Турции, погибли уже по меньшей мере 76 человек. Об этом информирует Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Али Ерликая, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 21 января, министр внутренних дел Турции Али Ерликая выразил соболезнования в связи с гибелью 76 человек в результате пожара в отеле.

Личности 52 тел были идентифицированы с семьями, а тела 45 погибших граждан были переданы их семьям по состоянию на сейчас. По остальным мы не смогли провести идентификационные исследования - отметил Али Ерликая.

Глава турецкого МИД добавил, что в связи с инцидентом уже задержаны девять человек (ранее сообщалось о четырех).

"Весь процесс от первого дня работы отеля до сегодняшнего дня очень подробно изучается", - пообещал чиновник.

Напомним

21 января, около 03:30 в отеле Grand Kartal, на одном из крупнейших горнолыжных курортов Турции Карталкая (горнолыжный курорт на северо-западе Турции. Расположен в провинции Болу в районе гор Кероглу - ред.), на высоте 2200 метров вспыхнул пожар.