Щонайменше 10 людей загинули в результаті пожежі в готелі на курорті в Туреччині
Київ • УНН
У гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині сталася масштабна пожежа в 11-поверховому готелі. Щонайменше 10 людей загинули, 32 поранені, з будівлі евакуювали близько 237 гостей.
Рятувальники борються з полум'ям і димом, що охопили 11-поверховий будинок.
Передає УНН із посиланням на Anadolu Ajansı та Bagimsiz.
Близько 03:30 у готелі Grand Kartal, на одному з найбільших гірськолижних курортів Туреччини Карталкая (горнолижний курорт на північному заході Туреччини. Розташований у провінції Болу в районі гір Кероглу - ред.), на висоті 2200 метрів спалахнула пожежа.
В результаті інциденту загинули щонайменше 10 людей.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що щонайменше 32 людини отримали поранення.
Гірськолижний інструктор Неджмі Кепчетутан, яка перебувала в готелі на момент пожежі, в прямому ефірі тв Туреччини, розповіла про перші моменти катастрофи.
Кепчетутан заявив, що полум'я поширювалося на зовнішній фасад і панувала велика атмосфера паніки.
Всередині було 150 співробітників і 150 відвідувачів, хоча чіткої інформації про це не було. За даними місевої адміністрації, у готелі проживали близько 237 гостей.
Кепчетутан також розповів:
Оскільки всередині був густий дим, люди кричали у вікна: "Рятуйте нас". Ми витягли 20-25 людей .
Телевізійні кадри показали, як кілька пожежних машин оточують обгорілий готель біля підніжжя гірськолижних схилів, а білі простирадла зв’язані разом і звисають з одного вікна верхнього поверху.
Доповнення
Пожежна бригада прибула і провела протипожежні дії в готелі. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив на X що більше 250 рятувальників надали допомогу в інциденті.
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