По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в отеле на курорте в Турции

Спасатели борются с пламенем и дымом, охватившими 11-этажный дом.

Передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı и Bagimsiz.

Около 03:30 в отеле Grand Kartal, на одном из крупнейших горнолыжных курортов Турции Карталкая (горнолыжный курорт на северо-западе Турции. Расположен в провинции Болу в районе гор Кероглу - ред.), на высоте 2200 метров вспыхнул пожар.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что по меньшей мере 32 человека получили ранения.

Горнолыжный инструктор Неджми Кепчетутан, которая находилась в отеле на момент пожара, в прямом эфире тв Турции, рассказала о первых моментах катастрофы.

Кепчетутан заявил, что пламя распространялось на внешний фасад и царила большая атмосфера паники.

Внутри было 150 сотрудников и 150 посетителей, хотя четкой информации об этом не было. По данным городской администрации, в отеле проживали около 237 гостей.

Кепчетутан также рассказал:

Поскольку внутри был густой дым, люди кричали в окна: «Спасите нас». Мы вытащили 20-25 человек.