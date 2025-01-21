По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в отеле на курорте в Турции
Киев • УНН
В горнолыжном курорте Карталкая в Турции произошел масштабный пожар в 11-этажном отеле. По меньшей мере 10 человек погибли, 32 ранены, из здания эвакуировали около 237 гостей.
Спасатели борются с пламенем и дымом, охватившими 11-этажный дом.
Передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı и Bagimsiz.
Около 03:30 в отеле Grand Kartal, на одном из крупнейших горнолыжных курортов Турции Карталкая (горнолыжный курорт на северо-западе Турции. Расположен в провинции Болу в районе гор Кероглу - ред.), на высоте 2200 метров вспыхнул пожар.
В результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек.
Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что по меньшей мере 32 человека получили ранения.
Горнолыжный инструктор Неджми Кепчетутан, которая находилась в отеле на момент пожара, в прямом эфире тв Турции, рассказала о первых моментах катастрофы.
Кепчетутан заявил, что пламя распространялось на внешний фасад и царила большая атмосфера паники.
Внутри было 150 сотрудников и 150 посетителей, хотя четкой информации об этом не было. По данным городской администрации, в отеле проживали около 237 гостей.
Кепчетутан также рассказал:
Поскольку внутри был густой дым, люди кричали в окна: «Спасите нас». Мы вытащили 20-25 человек.
Телевизионные кадры показали, как несколько пожарных машин окружают обгоревший отель у подножия горнолыжных склонов, а белые простыни связаны вместе и свисают из одного окна верхнего этажа.
Дополнение
Пожарная бригада прибыла и провела противопожарные действия в отеле. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил на X что более 250 спасателей оказали помощь в инциденте.
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