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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ДТП в Турции: произошло столкновение 30 автомобилей

ДТП в Турции: произошло столкновение 30 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 5997 просмотра

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На трассе Ван-Эрчиш из-за тумана и гололеда произошла массовая авария с участием 30 транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб, 51 получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии.

На трассе Ван-Эрчиш в Турции, из-за сильного тумана и гололеда произошло цепное ДТП из 30 автомобилей, есть пострадавшие, пишет УНН со ссылкой на TRT Haber.

Детали

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортных происшествий с участием около 30 транспортных средств 1 человек погиб и 51 человек получил травмы. Пострадавших доставили в больницы.

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К сожалению, в аварии погиб один наш гражданин. Отмечается, что 51 наш гражданин получил ранения, 4 из них в тяжелом состоянии. После того, как поступило сообщение, наша скорая помощь, бригады медиков, поисково-спасательные группы, жандармерия, полиция и сюда приехала пожарная бригада. Наши бригады увезли наших пострадавших после изъятия транспортных средств дорогу откроют

- сказал губернатор Вани Озан Бальджи.
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Напомним

На трассе Киев-Ковель-Ягодин водитель Hyundai не пропустил маршрутку Mercedes на главной дороге. В результате столкновения пострадали шесть человек, включая водителя маршрутки.

Алина Волянская

Алина Волянская

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