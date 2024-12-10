ДТП в Турции: произошло столкновение 30 автомобилей
Киев • УНН
На трассе Ван-Эрчиш из-за тумана и гололеда произошла массовая авария с участием 30 транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб, 51 получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии.
На трассе Ван-Эрчиш в Турции, из-за сильного тумана и гололеда произошло цепное ДТП из 30 автомобилей, есть пострадавшие, пишет УНН со ссылкой на TRT Haber.
Детали
По предварительным данным, в результате дорожно-транспортных происшествий с участием около 30 транспортных средств 1 человек погиб и 51 человек получил травмы. Пострадавших доставили в больницы.
К сожалению, в аварии погиб один наш гражданин. Отмечается, что 51 наш гражданин получил ранения, 4 из них в тяжелом состоянии. После того, как поступило сообщение, наша скорая помощь, бригады медиков, поисково-спасательные группы, жандармерия, полиция и сюда приехала пожарная бригада. Наши бригады увезли наших пострадавших после изъятия транспортных средств дорогу откроют
Напомним
На трассе Киев-Ковель-Ягодин водитель Hyundai не пропустил маршрутку Mercedes на главной дороге. В результате столкновения пострадали шесть человек, включая водителя маршрутки.