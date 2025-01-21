Эрдоган объявил национальный траур из-за трагедии на горнолыжном курорте Карталкая
Киев • УНН
Президент Турции объявил однодневный национальный траур из-за пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая. В результате трагедии погибли 66 человек, 51 человек получил ранения.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур по всей стране и иностранным представительствам в связи с трагедией пожара в Карталкаи.
Передает УНН со ссылкой на Nərgiz TV.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией, вызванной пожаром на горнолыжном курорте в западной части турецкого Причерноморья.
Лидер Турции также отметил, что «те, кто вызвал такую трагедию, те, кто проявил халатность и вину, будут отвечать перед законом».
Наши флаги будут приспущены до захода солнца в среду, 22 января 2025 года, в нашей стране и в наших зарубежных миссиях.
Президент Турции пообещал, что отныне власти страны будут принимать более жесткие меры в отношении тех, кто не выполняет своих обязанностей под разными предлогами.
Напомним,
На горнолыжном курорте Карталкая в Турции произошел масштабный пожар в деревянном отеле. В результате трагедии погибло 66 человек, еще 51 человек получил ранения.
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД21.01.25, 16:58 • 50665 просмотров