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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эрдоган объявил национальный траур из-за трагедии на горнолыжном курорте Карталкая

Эрдоган объявил национальный траур из-за трагедии на горнолыжном курорте Карталкая

Киев  •  УНН

 • 10185 просмотра

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Президент Турции объявил однодневный национальный траур из-за пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая. В результате трагедии погибли 66 человек, 51 человек получил ранения.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур по всей стране и иностранным представительствам в связи с трагедией пожара в Карталкаи.

Передает УНН со ссылкой на Nərgiz TV.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией, вызванной пожаром на горнолыжном курорте в западной части турецкого Причерноморья.

Лидер Турции также отметил, что «те, кто вызвал такую трагедию, те, кто проявил халатность и вину, будут отвечать перед законом».

Наши флаги будут приспущены до захода солнца в среду, 22 января 2025 года, в нашей стране и в наших зарубежных миссиях.

- заявил Эрдоган.

Президент Турции пообещал, что отныне власти страны будут принимать более жесткие меры в отношении тех, кто не выполняет своих обязанностей под разными предлогами.

Напомним,

На горнолыжном курорте Карталкая в Турции произошел масштабный пожар в деревянном отеле. В результате трагедии погибло 66 человек, еще 51 человек получил ранения.

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД21.01.25, 16:58 • 50665 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
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