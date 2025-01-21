Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Украинцев среди пострадавших во время пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции нет. Об этом журналисту УНН сообщили в МИД.

Граждане Украины среди пострадавших (в Турции - ред.) отсутствуют - сообщили в МИД.

Дополнение

На горнолыжном курорте Карталкая в Турции произошел масштабный пожар в 11-этажном отеле.

Количество погибших на курорте из-за пожара достигло 66, а количество раненых - до 51.