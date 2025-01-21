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Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
14:58 • 24939 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

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Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

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Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
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Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия
13:42 • 61653 просмотра

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия

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В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн
11:36 • 102375 просмотра

В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн

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"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
11:10 • 108312 просмотра

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 131424 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

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Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 136813 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

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АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
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Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Киев  •  УНН

 • 24307 просмотра

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На турецком горнолыжном курорте Карталкая произошел масштабный пожар в отеле, унесший 66 жизней. По данным МИД Украины, среди пострадавших нет украинских граждан.

Украинцев среди пострадавших во время пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции нет. Об этом журналисту УНН сообщили в МИД.

Граждане Украины среди пострадавших (в Турции - ред.) отсутствуют

- сообщили в МИД.

Дополнение

На горнолыжном курорте Карталкая в Турции произошел масштабный пожар в 11-этажном отеле.

Количество погибших на курорте из-за пожара достигло 66, а количество раненых - до 51.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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