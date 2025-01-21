Пожежа на курорті в Туреччині: кількість загиблих зросла до 66

Кількість загиблих під час пожежі на гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині зросла до 66, а кількість поранених - до 51. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, під час пожежі, що виникла в 12-поверховому дерев'яному готелі на гірськолижному курорті Карталкая в Болу, полум'я швидко охопило всю будівлю. Міністр МВС Туреччини Алі Ерлікая повідомив, що кількість загиблих унаслідок пожежі зросла до 66, а кількість поранених - до 51.

Ми заявляємо, що на сьогоднішній день ми втратили 66 життів, висловлюємо співчуття сім'ям загиблих наших громадян. Бажаю якнайшвидшого одужання нашим громадянам, чиє лікування триває - заявив міністр.

Наразі евакуйованих з готелю відпочиваючих розміщують в 4 готелях у центрі міста.

Нагадаємо

У гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині сталася масштабна пожежа в 11-поверховому готелі. Щонайменше 10 людей загинули, 32 поранені, з будівлі евакуювали близько 237 гостей.