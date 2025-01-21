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Пожар на курорте в Турции: количество погибших возросло до 66

Пожар на курорте в Турции: количество погибших возросло до 66

Киев  •  УНН

 • 9992 просмотра

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На горнолыжном курорте Карталкая в Турции произошел масштабный пожар в деревянном отеле. В результате трагедии погибли 66 человек, еще 51 человек получил ранения.

Количество погибших во время пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции возросло до 66, а количество раненых - до 51. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, во время пожара, возникшего в 12-этажном деревянном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Болу, пламя быстро охватило все здание. Министр МВД Турции Али Эрликая сообщил, что число погибших в результате пожара возросло до 66, а количество раненых - до 51.

Мы заявляем, что на сегодняшний день мы потеряли 66 жизней, выражаем соболезнования семьям погибших наших граждан. Желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, чье лечение продолжается

- заявил министр.

 Сейчас эвакуированных из отеля отдыхающих размещают в 4 отелях в центре города. 

Напомним,

 В горнолыжном курорте Карталкая в Турции произошел масштабный пожар в 11-этажном отеле. По меньшей мере 10 человек погибли, 32 ранены, из здания эвакуировали около 237 гостей.

Алина Волянская

Алина Волянская

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