Українців немає серед постраждалих під час смертоносної пожежі на курорті в Туреччині - МЗС

Українців серед постраждалих під час пожежі на гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині немає. Про це журналісту УНН повідомили в МЗС.

Громадяни України серед постраждалих (в Туреччині – ред.) відсутні - повідомили в МЗС.

Доповнення

На гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині сталася масштабна пожежа в 11-поверховому готелі.

Кількість загиблих на курорті через пожежу сягнула до 66, а кількість поранених - до 51.