Українців немає серед постраждалих під час смертоносної пожежі на курорті в Туреччині - МЗС
Київ • УНН
На турецькому гірськолижному курорті Карталкая сталася масштабна пожежа в готелі, що забрала 66 життів. За даними МЗС України, серед постраждалих немає українських громадян.
Українців серед постраждалих під час пожежі на гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині немає. Про це журналісту УНН повідомили в МЗС.
Громадяни України серед постраждалих (в Туреччині – ред.) відсутні
Доповнення
На гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині сталася масштабна пожежа в 11-поверховому готелі.
Кількість загиблих на курорті через пожежу сягнула до 66, а кількість поранених - до 51.