Ердоган оголосив національну жалобу через трагедію на гірськолижному курорті Карталкая

Президент Туреччини Тайіп Ердоган оголосив одноденну національну жалобу в усій країні та іноземних представництвах у зв'язку з трагедією пожежі в Карталкаї.

Передає УНН із посиланням на Nərgiz TV.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган оголосив одноденну національну жалобу у зв'язку з трагедією, спричиненою пожежею на гірськолижному курорті у західній частині турецького Причорномор'я.

Лідер Туреччини також зазначив, що "ті, хто спричинив таку трагедію, ті, хто проявив недбалість і вину, відповідатимуть перед законом".

Наші прапори будуть приспущені до заходу сонця в середу, 22 січня 2025 року, в нашій країні та в наших закордонних місіях. - заявив Ердоган.

Президент Туреччини пообіцяв, що відтепер влада країни буде вживати більш жорсткі заходи щодо тих, хто не виконує своїх обов’язків під різними приводами.

Нагадаємо

На гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині сталася масштабна пожежа в дерев'яному готелі. Внаслідок трагедії загинуло 66 людей, ще 51 особа отримала поранення.

Українців немає серед постраждалих під час смертоносної пожежі на курорті в Туреччині - МЗС