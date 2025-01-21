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Ердоган оголосив національну жалобу через трагедію на гірськолижному курорті Карталкая

Ердоган оголосив національну жалобу через трагедію на гірськолижному курорті Карталкая

Київ • УНН

 • 35869 перегляди

Президент Туреччини оголосив одноденну національну жалобу через пожежу в готелі на гірськолижному курорті Карталкая. Внаслідок трагедії загинуло 66 людей, 51 особа отримала поранення.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган оголосив одноденну національну жалобу в усій країні та іноземних представництвах у зв'язку з трагедією пожежі в Карталкаї.

Передає УНН із посиланням на Nərgiz TV.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган оголосив одноденну національну жалобу у зв'язку з трагедією, спричиненою пожежею на гірськолижному курорті у західній частині турецького Причорномор'я.

Лідер Туреччини також зазначив, що "ті, хто спричинив таку трагедію, ті, хто проявив недбалість і вину, відповідатимуть перед законом".

Наші прапори будуть приспущені до заходу сонця в середу, 22 січня 2025 року, в нашій країні та в наших закордонних місіях.

- заявив Ердоган.

Президент Туреччини пообіцяв, що відтепер влада країни буде вживати більш жорсткі заходи щодо тих, хто не виконує своїх обов’язків під різними приводами.

Нагадаємо

На гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині сталася масштабна пожежа в дерев'яному готелі. Внаслідок трагедії загинуло 66 людей, ще 51 особа отримала поранення.

Українців немає серед постраждалих під час смертоносної пожежі на курорті в Туреччині - МЗС21.01.25, 16:58 • 128595 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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