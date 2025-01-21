Ердоган оголосив національну жалобу через трагедію на гірськолижному курорті Карталкая
Київ • УНН
Президент Туреччини оголосив одноденну національну жалобу через пожежу в готелі на гірськолижному курорті Карталкая. Внаслідок трагедії загинуло 66 людей, 51 особа отримала поранення.
Президент Туреччини Тайіп Ердоган оголосив одноденну національну жалобу в усій країні та іноземних представництвах у зв'язку з трагедією пожежі в Карталкаї.
Передає УНН із посиланням на Nərgiz TV.
Президент Туреччини Тайіп Ердоган оголосив одноденну національну жалобу у зв'язку з трагедією, спричиненою пожежею на гірськолижному курорті у західній частині турецького Причорномор'я.
Лідер Туреччини також зазначив, що "ті, хто спричинив таку трагедію, ті, хто проявив недбалість і вину, відповідатимуть перед законом".
Наші прапори будуть приспущені до заходу сонця в середу, 22 січня 2025 року, в нашій країні та в наших закордонних місіях.
Президент Туреччини пообіцяв, що відтепер влада країни буде вживати більш жорсткі заходи щодо тих, хто не виконує своїх обов’язків під різними приводами.
Нагадаємо
На гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині сталася масштабна пожежа в дерев'яному готелі. Внаслідок трагедії загинуло 66 людей, ще 51 особа отримала поранення.
Українців немає серед постраждалих під час смертоносної пожежі на курорті в Туреччині - МЗС21.01.25, 16:58 • 128595 переглядiв