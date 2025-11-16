У селі графівка під бєлгородом здійнявся великий стовп диму після ймовірного обстрілу
Київ • УНН
У російському селі графівка шебекинського округу бєлгородської області здійнявся великий стовп диму через ймовірний обстріл. Додаткова інформація про ситуацію наразі не уточнюється.
У російському селі графівка шебекинського округу бєлгородської області здійнявся великий стовп диму. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
За даними "ЗМІ" країни-агресора, пожежа на території села графівка сталася через обстріл. Після удару над місцевістю було видно значний стовп диму.
Додаткова інформація про ситуацію в графівці наразі не уточнюється.
Нагадаємо
У ніч на 9 листопада в російському воронежі було атаковано місцеву ТЕЦ, що призвело до зникнення електроенергії в низці будинків.
Також УНН повідомляв, що через пошкодження дамби у бєлгородській області рф, окрім мирних жителів, під загрозою затоплення опинилися 4 бригади російської армії, що воюють на Вовчанському напрямку.