У селі графівка під бєлгородом здійнявся великий стовп диму після ймовірного обстрілу

Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 25657 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 07:00 • 36823 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
16 листопада, 05:50 • 18732 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 31289 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 45843 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 44417 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 41709 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 52740 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 45056 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 38680 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Популярнi новини
Партизани допомогли уповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямкуPhoto16 листопада, 06:29 • 3196 перегляди
На фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень за добу: карти від ГенштабуPhoto16 листопада, 06:44 • 4208 перегляди
Президент Фінляндії прогнозує продовження війни в Україні та закликає до підтримки опору агресії рф16 листопада, 08:51 • 5332 перегляди
В кремлі заявили про контакти із Вашингтоном щодо зустрічі путін-Трамп, яку відкладено 16 листопада, 09:25 • 12645 перегляди
Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який забезпечує армію загарбників - Генштаб 11:46 • 10820 перегляди
Публікації
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 25661 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 36828 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 91067 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 80647 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 53915 перегляди
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 25771 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 91061 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 33897 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 49806 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 42006 перегляди
У селі графівка під бєлгородом здійнявся великий стовп диму після ймовірного обстрілу

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

У російському селі графівка шебекинського округу бєлгородської області здійнявся великий стовп диму через ймовірний обстріл. Додаткова інформація про ситуацію наразі не уточнюється.

У селі графівка під бєлгородом здійнявся великий стовп диму після ймовірного обстрілу

У російському селі графівка шебекинського округу бєлгородської області здійнявся великий стовп диму. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

За даними "ЗМІ" країни-агресора, пожежа на території села графівка сталася через обстріл. Після удару над місцевістю було видно значний стовп диму.

Додаткова інформація про ситуацію в графівці наразі не уточнюється.

Нагадаємо

У ніч на 9 листопада в російському воронежі було атаковано місцеву ТЕЦ, що призвело до зникнення електроенергії в низці будинків.

Також УНН повідомляв, що через пошкодження дамби у бєлгородській області рф, окрім мирних жителів, під загрозою затоплення опинилися 4 бригади російської армії, що воюють на Вовчанському напрямку.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніНовини СвітуПодії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Відключення світла
Електроенергія